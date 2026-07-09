Agenda Cultural de San Juan: propuestas para disfrutar el 9 de julio

La variada agenda cultural de San Juan ofrece múltiples opciones este 9 de julio . El feriado patrio arranca con peñas folclóricas desde el mediodía, ideales para disfrutar en familia. Por la tarde, el público infantil cuenta con funciones de teatro en la Sala Z y la familia puede recorrer el Barrio Cultural .

Agenda cultural de San Juan: opciones para disfrutar el miércoles 8 de julio

Los más peques también pueden disfrutar las aventuras del Festival DivertiTeS , en Sala TeS y, para los jóvenes, el Centro Cultural Conte Grand y Comparte Lab presentan ferias, talleres interactivos y recreación .

La jornada concluye a puro ritmo con los shows nocturnos de Omega y la fiesta Wasabi Fest. Sin dudas, una propuesta imperdible para conmemorar la independencia.

Fiesta Patria. Música, danza, feria. Desde las 10:00 h en La Masía (Calle Cano Nº 578 este – Barrio Edilco – Rawson) Entrada $25.000 (con almuerzo)

Javier Acuña y El Sietecincuenta. Peña. A las 12:00 h en De la Ostia. Reservas 2646220260

Franco Aparici. A las 12:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40) Reservas al 2644992928. Entrada $4000

Labriegos y Jere Ahumada. Folclore. A las 12:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Labriegos

Peña por los caminos cuyanos. Con Fede López (Mendoza), Daniela Calderón (San Luis) y Los Manes y Matías Gabriel (San Juan). A las 13:00 h en Wampem — Espacio de Arte (Rivadavia) Entrada $15.000 Reservas 2645308534

Aldo Zaragoza. A las 13:00 h en Ilinca (Morón 1031 sur – Marquesado)

El Desmonte. A las 22:00 h en Pirlo (Mendoza y Salvador M. del Carril, Pocito Norte)

La Quimera. A las 22:00 h en Bar el Turko (Albardón)

Periferia Folk y Agustín González. A las 22:00 h en Felinos (Jáchal)

Julio Varas. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada gratis

Omega. A las 23:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

TEATRO

Cazadoras doradas. Infantil. A las 15:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero). Entradas en Passline

Cazadoras Doradas

Viaje Jurásico y el portal mágico. A las 17:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero). Entradas en Passline.

¿Dónde está Borondongo? Títeres de hilo, en el marco del DivertiTeS. A las 18:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas $15.000, en entradaweb.com.ar

Arquitectura para cobardes. De Zaida Mazzitelli (Buenos Aires) En el marco del festival Solas – Única escena. A las 22:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este) Entradas $15.000

FERIAS

Feria de Artesanos y emprendedores. Desde las 15:30 h en Parque Lineal Libertadores de América (Caucete) Gratis

RECREACIÓN

Barrio Cultural. De 14:00 a 19:00 h, feria, exposiciones, juegos, sorteos. Shows: Academia Martin Fierro - Espacios Compartidos, Academia Amistad y Tradición, Luna Lunera - Espacio infancias, Caco - Espectáculo infantil, Taller de Circo - Espacios Compartidos, Chispa y Galáctica - Espacio infancias. Gratis. Acceso por 25 de mayo entre Las Heras y España.

Diversión en Comparte Lab. Para niños de 3 a 17 años. Roblox Studio Experience: para diseñar personajes, explorar escenarios, de 17:00 a 18:30 h. Mi primer auto: construí tu propio vehículo a control remoto capaz de avanzar y retroceder, de 18:00 a 19:30 h. Lego Experience: para construir y programar robots utilizando piezas LEGO, de 19:30 a 21:00 h. Zombies en el Lab: Una misteriosa infección amenaza al laboratorio y solo los participantes podrán encontrar la cura, a través de experimentos, mezclas y pruebas científicas; de 19:30 a 21:00 h. En 25 de Mayo 470 oeste. Arancelados, con reserva previa.

CINE

Metegol. En el ciclo Cine de Barrio. A las 16:00 h, en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Gratis

Frozen 2. A las 18:00 h en el Ciclo de cine en familia de UPCN (Sarmiento 461 sur) Gratis

Frozen 2

TALLERES

Introducción a la magia. Acercamiento a las técnicas cinematográficas de George Méliés. Para adolescentes de 15 a 17 años. En el marco del Barrio Cultural. De 15:30 a 17:30 h. En Centro Tecnológico (ex Conectar LAB San Juan). Gratis, cupos limitados.

Construcción de molinos de viento. A las 15:00 h, en Paraje Difunta Correa (Caucete) Gratis.

Taller de juegos de rol para chicos. De 16:00 a 19:30 h en la Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de mayo) Gratis

FIESTAS

Ecos de Independencia. Música, danza, emprendedores, gastronomía. Actúan Vanguardia Ballet, Marisel Illanez y Javier Farias, Grupo Amarantha y Agitando el nido. Locución: Eduardo Farias. De 16:00 a 21:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada gratuita.

Marisel Illanez y Javier Farías

Wasabi Fest. A las 23.30 h en Av. Rawson 1450 sur. Entradas en passline.com

VISITAS Y EXPOSICIONES

Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Casa Natal de Sarmiento

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Max Gómez Canle

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410