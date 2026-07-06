Vuelve Barrio Cultural: el Parque Belgrano albergará una mega propuesta interdisciplinaria y federal

Del 9 al 12 de julio, de 14:00 a 19:30 horas y con entrada gratuita, habrá actividades, shows y feria para toda la familia.

Del 9 al 12 de julio, el Parque Belgrano se transformará en el Barrio Cultural, con atracciones para toda la familia. La iniciativa debutó con éxito el año pasado, en el predio del Ferrourbanístico (foto).

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El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte inaugurará esta semana la segunda edición de Barrio Cultural, una atractiva propuesta interactiva diseñada para que locales y turistas disfruten durante el receso invernal, ahora en el Parque Belgrano Organizado por la Dirección Territorial Artes Populares y Folclóricas, reunirá la identidad cultural de toda la provincia.

Esta nueva entrega destaca por un despliegue interministerial sin precedentes que, junto con otras instituciones, busca conectar todas las expresiones. En esta articulación interviene el área de Deporte, encargada de las actividades infantiles, y de Turismo, que sumará rutas, segmentos de juegos, sorteos y activaciones de entretenimiento. Por su parte, el Ministerio de Educación abrirá las puertas del Centro Tecnológico para el desarrollo de actividades educativas y formativas, trabajando en conjunto con la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que dictará talleres a lo largo de las jornadas. El Mercado Artesanal Luisa Escudero y la Dirección de Bibliotecas Populares también tendrán una participación fundamental, mientras que la gastronomía se potenciará gracias a un convenio estratégico con el Buró local, coordinado por Mariano Carmona.

"Es el segundo año consecutivo desde que, con la Secretaría de Cultura, armamos esta propuesta para vacaciones de invierno, que es el barrio cultural. Este año empieza este jueves 9 y se extiende hasta el 12, con actividades que van a ir desde lo artístico, lo cultural y lo recreativo a lo deportivo y la gastronomía también”, comentó a DIARIO DE CUYO Pablo Barbera, al frente de la Dirección, quien hizo énfasis en la participación de los distintos departamentos de la provincia.

“El foco está puesto en que sea un lugar de encuentro de la provincia, de todo el territorio. La idea principal es abrirlo y que los 19 departamentos tengan un espacio en donde, como lo dice el eslogan, la provincia se encuentra. Venimos trabajando puntualmente con esta invitación a cada uno de los departamentos que puedan tener su lugar para vender, para promocionar y para visibilizar su arte y su cultura”, agregó el funcionario. “En fin, la idea es visibilizar al máximo todas las propuestas que hay a lo largo y a lo ancho de San Juan", concluyó.

Receso invernal para disfrutar en familia El epicentro de todas las actividades será el Parque Belgrano (acceso por 25 de mayo, entre Las Heras y España), un espacio público que se transformará por completo del jueves 9 al domingo 12 de julio. Con una propuesta pensada con entrada libre y gratuita para todo el público, los encuentros se desarrollarán por la tarde, específicamente en la franja horaria de 14:00 a 19:30 horas. Además, para garantizar la comodidad y seguridad de las familias mientras los niños juegan, se gestiona el corte de circulación vehicular de la calle 25 de Mayo, entre Las Heras y España.