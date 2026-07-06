Tras la muerte de Ernestina Pais, "El divorcio del año" no llegará a San Juan

Se trata de la obra dirigida por José María Muscari, que protagonizaba. Finalmente decidieron cancelar la gira y Mentha emitió un comunicado.

Tras la muerte de Ernestina Pais, se decidó levantar la gira de "El divorcio del año", que tenía a San Juan en su itinerario.

El trágico fallecimiento de la periodista y actriz Ernestina Pais conmocionó profundamente al ambiente artístico. Tras un breve parate, en el medio del cual se barajó a nivel nacional la posibilidad de un reemplazo para la actriz, finalmente decidieron suspender la gira y "El divorcio del año", pieza de teatro que la actriz integraba, no vendrá a San Juan.

Estaba previsto que la obra se estrenara el 2 de agosto en el Teatro Sarmiento, sin embargo, hace unos minutos, Mentha Producciones comunicó que la obra no seguirá su recorrido federal.

"Debido a la triste noticia, de público conocimiento, informamos que la gira de la obra de teatro "El divorcio del año" programada del 30 de julio al 2 de agosto en Mendoza y San Juan ha sido cancelada. Acompañamos con respeto en este momento difícil a los familiares, amigos y elenco. Las entradas serán devueltas por los mismos medios que fueron adquiridas. Gracias por su comprensión", publicó la productora en redes, junto a una imagen.

El comunicado de Mentha sobre la cancelación de la presentación en San Juan Teatro: una gran alegría Codirigida por José María Muscari y Mariela Asensio, la pieza se consolidaba como un agudo reflejo del narcisismo y la exposición mediática. En la trama, Pais tenía gran presencia escénica: encarnaba a una abogada voraz, encargada de transformar una ruptura matrimonial en un descarnado show televisivo junto a figuras como Juan Palomino, Diego Ramos y Romina Gaetani. Con gran éxito desde su debut, la pieza estaba en gira nacional.

Pais estaba muy abocada a "El divorcio del año", un presente que disfrutaba, alentador tras haber atravesado duros problemas de salud, que supo relatar con total honestidad en los medios. De hecho uno de sus últimos mensajes en redes tuvo que ver con la ampliación del tour federal de esta pieza teatral: subió una imagen, que acompañó con las palabras "Se agregan destinos. Gracias vida!".