    • 26 de junio de 2026 - 21:46

    Impactantes imágenes: así quedó el auto en el que viajaba Ernestina Pais tras el choque fatal

    El vehículo sufrió severos daños en el lateral del conductor luego del impacto con el Tren de la Costa en el cruce de Sáenz Peña y El Cano. La Justicia investiga las circunstancias del accidente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Pais habría cruzado el paso a nivel con la barrera baja, momento en el que el tren impactó de lleno contra el lado del conductor. El vehículo quedó con la carrocería fuertemente deformada en ese sector como consecuencia de la colisión. En el lugar trabajaron bomberos, personal policial y peritos, bajo la intervención de la UFI de Martínez, que ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

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