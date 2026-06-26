Impactantes imágenes: así quedó el auto en el que viajaba Ernestina Pais tras el choque fatal

Imágenes del violento accidente ferroviario en el que murió Ernestina Pais expusieron cómo quedó el vehículo que manejaba la reconocida periodista y conductora televisiva. El choque fatal ocurrió en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, donde el Honda Civic que conducía Pais fue embestido por una formación del ramal “Tren de la Costa” del Ferrocarril Mitre.

Pais habría cruzado el paso a nivel con la barrera baja, momento en el que el tren impactó de lleno contra el lado del conductor. El vehículo quedó con la carrocería fuertemente deformada en ese sector como consecuencia de la colisión. En el lugar trabajaron bomberos, personal policial y peritos, bajo la intervención de la UFI de Martínez, que ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.