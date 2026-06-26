    • 26 de junio de 2026 - 21:02

    Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren

    La conductora tenía 54 años. Fue embestida por una formación del Tren de la Costa

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    La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

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    Según confirmaron a Infobae, la mujer conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

    El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

    Ernestina País fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina. Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

    También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras.

    Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

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