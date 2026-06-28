Murió Ernestina Pais: familiares, amigos y figuras del espectáculo la despidieron en un emotivo funeral en Chacarita

El mundo del espectáculo le dio este domingo el último adiós a Ernestina Pais . Tras el velatorio realizado durante la mañana en una casa funeraria de la avenida Córdoba, los restos de la periodista y conductora fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde familiares, amigos y colegas participaron de una conmovedora ceremonia de despedida.

Imágenes sensibles: el video del momento en el que el tren arrolló el auto de Ernestina Pais

El cortejo arribó al mediodía al cementerio porteño, donde el círculo más íntimo acompañó el ingreso del féretro a la capilla para el responso religioso. La ceremonia estuvo marcada por un clima de profundo respeto y emoción, con abrazos, lágrimas y recuerdos compartidos entre quienes acompañaron a la reconocida conductora en distintos momentos de su vida.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando Benicio, hijo de Ernestina Pais y Alejandro Guyot, se acercó para despedir por última vez a su madre. También estuvieron presentes su hermana, Federica Pais, junto a su pareja Facundo Echeguren, y su madre, Milka Truol, visiblemente conmovida durante toda la ceremonia.

Entre las figuras del espectáculo que asistieron al funeral estuvieron Benito Fernández, Rafael Ferro, Iliana Calabró, María Valenzuela, Diego Reinhold, Leticia Brédice, Malena Pichot, Gastón Pauls, Ana Acosta y Charly Ronco, entre otros, quienes acompañaron a la familia en este difícil momento.

Antes del ingreso a la capilla, allegados rodearon el vehículo fúnebre y protagonizaron uno de los gestos más simbólicos de la jornada: arrojaron lentejuelas plateadas sobre el féretro como homenaje a la artista, en una despedida cargada de emoción.

Durante el responso, el sacerdote encabezó las oraciones y bendiciones mientras familiares y amigos permanecieron reunidos en la capilla. Al finalizar la ceremonia religiosa, los presentes despidieron a Ernestina Pais con un largo aplauso, una imagen que reflejó el cariño y el reconocimiento hacia su trayectoria.

Finalmente, el cortejo se dirigió al sector de nichos del Cementerio de la Chacarita, donde los restos de la conductora recibieron su descanso final. Bajo un cielo nublado, familiares y allegados acompañaron los últimos metros del recorrido, muchos caminando abrazados y otros permaneciendo en silencio hasta el cierre de la ceremonia.

La despedida puso fin a una jornada de profundo dolor para familiares, amigos y colegas, que desde que se conoció la noticia de su fallecimiento expresaron públicamente su pesar por la partida de una de las figuras más queridas de la televisión y la radio argentinas.