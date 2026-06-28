Entre petroglifos y urnas funerarias, los tesoros arqueológicos que resguarda el Museo Prieto en Jáchal

Sobre cale 25 de Mayo, la tranquila y gran casona rodeada de un amplio jardín en el corazón de San José de Jáchal guarda en su interior una infinidad de tesoros que hacen a la historia del departamento. Un cartel sobre el portal de ingreso brinda la bienvenida a un espacio que es una verdadera reliquia para el departamento, el Museo Prieto, un espacio que conserva piezas arqueológicas de gran valor histórico.

El museo está conformado por más de 4.500 piezas que narran siglos de historia. Algunas fueron creadas hace más de 700 años; otras podrían remontarse a más de un milenio atrás. Todas tienen algo en común: fueron reunidas gracias a la paciencia, la curiosidad y la pasión de Ricardo Prieto, un ingeniero civil que dedicó gran parte de su vida a rescatar y preservar el patrimonio cultural de Jáchal.

Quienes atraviesan el portal del museo se encuentran con un verdadero viaje al pasado. Uno de los mayores atractivos son los petroglifos, grandes bloques de piedra grabados por antiguos pueblos que habitaron la región y que se encuentran engalanando el verde del patio que es la antesala a la casona que fue reconstruida para ser un museo. En ellos aparecen figuras geométricas, representaciones de animales, símbolos asociados al cielo y escenas que aún hoy generan preguntas entre investigadores y visitantes.

Lo asombroso no es solo lo que representan, sino la técnica utilizada para crearlos. Con relieves mínimos y tallados realizados sobre la roca, estos grabados lograron sobrevivir siglos de viento, lluvia y cambios climáticos. Cada surco es una huella de las culturas que habitaron el norte sanjuanino mucho antes de la llegada de los españoles. Los petroglifos son apenas una parte del tesoro.

Dejando atrás las grandes formas rocosas con petroglifos, los visitantes son guiados hacia el interior del museo, una construcción con dos habitaciones amplias cargadas hasta en las paredes de distintas piezas e información, y una más pequeña que nada tiene que envidarles a las otras.

Las vitrinas distribuidas exhiben puntas de flecha, collares, herramientas de piedra, restos óseos, morteros, objetos de uso cotidiano y piezas de cerámica pertenecientes a culturas como Ansilta, Morrillos, Marayes, Angualasto, Aguada e incluso del período de dominación incaica.

Entre los elementos más llamativos aparecen las urnas funerarias utilizadas por antiguos pueblos para rituales y enterramientos. El estado de conservación de estas es admirable, e incluso algunas resguardan en su interior restos óseos, inspirando respeto en cada persona que observa el interior de las urnas.

También destacan pequeñas piezas halladas en asentamientos arqueológicos de difícil acceso, descubiertas gracias al ojo entrenado del ingeniero Prieto, cuya capacidad para identificar objetos entre piedras y sedimentos era, según quienes lo conocieron, extraordinaria.

Una pasión adimensional y el fanatismo que llevó a Ricardo Prieto a abrir su museo

La historia de la colección del ingeniero Prieto comenzó en la década de 1960, cuando comenzaron los primeros viajes a Jáchal y con ello, su cultura, tradición y tesoros ancestrales.

Lo que inicialmente fue una inquietud personal se convirtió en una tarea de décadas. Durante casi 40 años reunió piezas, estudió bibliografía especializada, consultó a expertos e inventarió cuidadosamente cada hallazgo. Su objetivo era que ese patrimonio no se perdiera.

Marcos Báez, quien se encarga del cuidado del lugar y acompaña a los visitantes en el recorrido, compartió con DIARIO DE CUYO un recuerdo que sin duda refleja a la perfección la pasión de Prieto. Báez relata que recuerda haber acompañado a don Ricardo hasta la Ciudad de San Juan para la venta de unas máquinas. Mientras lo esperaba, lo vio llegar con gran alegría, ya que no solo se había concretado el negocio, sino que además iba a utilizar el dinero para acondicionar el espacio que funcionaría como museo. No demoró ni un día en coordinar la logística para que, en menos de 24 horas iniciaran las tareas en la finca de calle 25 de Mayo.

En agosto de 2001, el Museo Prieto abrió sus puertas para que los tesoros de la comunidad pudieran ser preservados, pero también visitados por la propia comunidad.

Hoy, años después, el museo que honra la memoria de su creador continúa siendo uno de los espacios culturales más importantes de Jáchal. Turistas argentinos, viajeros extranjeros, aficionados a la arqueología y curiosos que llegan por distintas recomendaciones recorren sus salas y descubren un patrimonio que sorprende por su riqueza y diversidad.

Detrás de cada piedra grabada, cada fragmento de cerámica y cada objeto rescatado del olvido hay una historia. Y todas ellas encuentran refugio en este museo nacido de la pasión de un hombre que entendió que preservar el pasado también es una forma de construir el futuro, legado que mantiene con orgullo su familia.