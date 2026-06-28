La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

Este domingo, la despedida de Ernestina Pais impregnó la mañana porteña de una atmósfera singular. El habitual bullicio de Av. Córdoba 5080 se volvió un murmullo contenido, interrumpido solo por la llegada de familiares, amigos y colegas que, abrigados y en pasos pausados, se acercaron a la casa velatoria.

Los rostros reflejaron una mezcla de dolor y conmoción, mientras los abrazos y las miradas cómplices tejían un entramado de recuerdos compartidos. Por un instante, la ciudad pareció detenerse para acompañar ese último adiós a la actriz, quien dejó una huella imborrable tras su trágica partida a los 54 años, en un cruce ferroviario de San Isidro.

Apenas pasadas las 10, Federica Pais, la hermana de Ernestina, llegó acompañada de familiares quienes la contuvieron en todo momento.

A tan solo minutos de las 11, el hijo de la actriz, Benicio Guyot, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot, llegó a despedir a su mamá. El joven también estuvo contenido por su padre, a quien tuvo a poco metros durante la entrada a la casa velatoria.

A medida que se acercaba el final de la íntima despedida, Gastón Pauls se hizo presente a las afueras del lugar. El actor, quien le dedicó unas sentidas palabras al momento de su muerte, se acercó a recordar a su amiga y exnovia.

A medida que aparecían rostros conocidos, Diego Ramos arribó a la puerta de la casa velatoria. El actor, quien compartió elenco con Pais, se mostró esperando en la puerta de entrada para rendirle un último homenaje a su compañera.

A la par de Ramos, Rocío Igarzábal se presentó en el punto de encuentro para darle un último adiós a su compañera, con quien también compartía elenco en la obra El divorcio del año.

Una de las primeras figuras en llegar fue José María Muscari, quien fue su director en El divorcio del año. En el momento de morir, la actriz se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para trabajar en la obra, donde compartía elenco con figuras como Romina Gaetani, Diego Ramos, Rocío Igarzabal y Juan Palomino.

Muscari eligió llegar junto a Mariela Asensio, la dupla con la que compartió la dirección de la última apuesta teatral de Pais. En las primeras horas del encuentro, los dos caminaron en silencio por la vereda porteña antes de entrar a la sala velatoria.

Dalma Maradona se acercó este domingo al velatorio de su compañera. También Malena Guinzburg y Bicho Gómez ingresaron a la sala velatoria, en recuerdo de la amistad que tenía la actriz con Jorge Guinzburg en el emblemático ciclo Mañanas informales.

Malena Guinzburg estuvo en el velatorio de Ernestina Pais, en recuerdo de la amistad que la actriz tenía con su padre, Jorge Guinzburg. Minutos después, arribó Romina Gaetani, profundamente conmovida por la muerte de su compañera. También, la cantante y compositora María Eva Albistur se acercó a darle el último adiós.

La bajista, compositora, cantante y productora María Eva Albistur acompañó la despedida de Ernestina Pais durante el velatorio

Entre otras de las celebridades presentes en el velatorio estuvo María Carámbula, quien llegó acompañada de su familia.

El actor Alejandro Ortiz y el productor periodístico Eloy Alazard fueron a despedir a Ernestina en medio del encuentro de figuras de espectáculo a las afueras de la casa velatoria.

Cabe mencionar que el velatorio se lleva a cabo en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja. Familiares, amigos y personas cercanas están invitados a participar de la despedida, en una ceremonia que comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11.30. Durante ese lapso, quienes deseen rendir homenaje a la memoria de Ernestina podrán acercarse para ofrecer condolencias y compartir recuerdos junto a la familia. Al finalizar el velorio, está prevista la partida hacia el cementerio de Chacarita, donde se llevará a cabo el último adiós. La empresa encargada de la organización extendió la invitación a todos aquellos que quieran acompañar a los seres queridos de la periodista en este momento de despedida.

El viernes por la tarde, Pais conducía su automóvil Honda City rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche iba a presentarse como parte del elenco de la obra El divorcio del año. Horas antes, había publicado en sus redes sociales un flyer anunciando nuevas fechas para la gira y acompañó la imagen con el mensaje: “Se agregan destinos, gracias vida”. A las 19:25, al llegar a la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, atravesó un paso a nivel con la barrera baja. La formación UTA-8 del Tren de la Costa impactó el vehículo por el lado del conductor. Pais, de 54 años, falleció en el acto. En ese momento, el público comenzaba a ingresar al teatro para la función.