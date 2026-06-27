"Vasija, hija de esta tierra": la exposición que pone en valor la historia de San Juan

Te mostramos 10 de las piezas más representativas de las técnicas ancestrales de la región, que se exhiben en la Estación San Martín.

La exposiición "Vasija, hija de esta tierra" estará disponible al público hasta el 3 de julio en el Centro Cultural Estación San Martín.

En el mes de la fundación de San Juan, la Estación San Martín alberga una exposición que rescata la memoria profunda de esta tierra. "Vasija, hija de esta tierra" exhibe medio centenar de obras cerámicas, de las cuales DIARIO DE CUYO muestra diez de las más representativas de la cultura y técnicas originarias.

Justamente en esa línea, la exposición escultórica montada por la agrupación de ceramistas sanjuaninos "Tierra Nuestra" sorprendió recientemente a sus visitantes con una intervención simbólica: varias vasijas fueron cubiertas con lienzos blancos, "invitando a la reflexión sobre aquellos pueblos que habitaron la tierra mucho antes de la llegada de los fundadores y poniéndolos en valor", tal como expresó a este medio Gabriela Garrido, una de las organizadores y expositoras, quien detalló las técnicas empleadas, que se remontan a comunidades prehispánicas.

"Vasija, hija de esta tierra - Reflexiones en arcilla acerca de estas tierras" podrá visitarse hasta el 3 de julio en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), en horario de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 20:30 h, con entrada libre y gratuita. "Vasija, hija de esta tierra - Reflexiones en arcilla acerca de estas tierras" podrá visitarse hasta el 3 de julio en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), en horario de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 20:30 h, con entrada libre y gratuita.

Ceramistas al rescate de una técnica milenaria "La cerámica originaria de las culturas que habitaban estas tierras desde antes de la fundación es una cerámica muy minuciosa, trabajada con las arcillas locales, ya que este territorio es rico en arcillas, que tienen un color terracota, amarronado rojizo", comentó Garrido.

"Generalmente se aplicaba la técnica por horma, que consiste en la realización de una plancha o lámina de entre 1 y 2 centímetros de espesor, colocada sobre una superficie cóncava, como puede ser un zapallo; esperando que se deshidrate y adquiera su forma". Una vez deshidratada, se la retira y se realiza el "paleteado" (una especie de "golpeteo" que da forma y alisa la superficie); y también "se añaden asas o rostros y animales mediante pastillaje".