"Vasija, hija de esta tierra": la exposición que pone en valor la historia de San Juan

En el mes de la fundación de San Juan, la Estación San Martín alberga una exposición que rescata la memoria profunda de esta tierra. "Vasija, hija de esta tierra" exhibe medio centenar de obras cerámicas, de las cuales DIARIO DE CUYO muestra diez de las más representativas de la cultura y técnicas originarias.
Justamente en esa línea, la exposición escultórica montada por la agrupación de ceramistas sanjuaninos "Tierra Nuestra" sorprendió recientemente a sus visitantes con una intervención simbólica: varias vasijas fueron cubiertas con lienzos blancos, "invitando a la reflexión sobre aquellos pueblos que habitaron la tierra mucho antes de la llegada de los fundadores y poniéndolos en valor", tal como expresó a este medio Gabriela Garrido, una de las organizadores y expositoras, quien detalló las técnicas empleadas, que se remontan a comunidades prehispánicas.
"Vasija, hija de esta tierra - Reflexiones en arcilla acerca de estas tierras" podrá visitarse hasta el 3 de julio en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), en horario de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 20:30 h, con entrada libre y gratuita. "Vasija, hija de esta tierra - Reflexiones en arcilla acerca de estas tierras" podrá visitarse hasta el 3 de julio en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), en horario de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 20:30 h, con entrada libre y gratuita.
Ceramistas al rescate de una técnica milenaria
"La cerámica originaria de las culturas que habitaban estas tierras desde antes de la fundación es una cerámica muy minuciosa, trabajada con las arcillas locales, ya que este territorio es rico en arcillas, que tienen un color terracota, amarronado rojizo", comentó Garrido.
"Generalmente se aplicaba la técnica por horma, que consiste en la realización de una plancha o lámina de entre 1 y 2 centímetros de espesor, colocada sobre una superficie cóncava, como puede ser un zapallo; esperando que se deshidrate y adquiera su forma". Una vez deshidratada, se la retira y se realiza el "paleteado" (una especie de "golpeteo" que da forma y alisa la superficie); y también "se añaden asas o rostros y animales mediante pastillaje".
Según apuntó Garrido, el brillo característico se logra mediante el "bruñido": "Consiste en pasar varias veces sobre la pieza una herramienta dura y lisa, como puede ser una piedra o un pedazo de hueso. De esta forma se vuelve más brillante e impermeable, ya que se han sellado sus poros".
Finalmente, se graban motivos geométricos que aluden a la naturaleza o al cosmos -"la comunicación del abajo con el arriba", dijo- y se hornean a leña entre 800 y 950°C, concluyendo con el curado.
Una selección que invita a contemplar el todo
A continuación, las 10 vasijas seleccionadas, entre las más representativas de las técnicas ancestrales, con sus correspondientes detalles técnicos y memorias conceptuales.
LAURA VERA
- UDU (instrumento musical). Medidas: 25 x 27 cm. Técnica: Modelado de arcilla roja (recolectada en Calingasta). Realizada con chorizos, mishima de arcilla blanca en la guarda, texturas con barbotina de la misma arcilla roja. Bocas de la vasija con óxido negro de cobre.Pieza bruñida.
- "Después del fin de la narración, el arte se vacía y se convierte en un arte de la pura presencia. Es 'la promesa que hace el alma de escapar de la muerte'. Timbres, colores, perfumes serán vaciados del significado que les otorga la cultura. Desde la perspectiva de su significatividad cultural, el arte se fija en su carácter de acontecimientos tarea consiste en dar testimonio de que ha acontecido algo: 'Él aistheton es un acontecimiento; el alma sólo existe si este la estimula; cuando está ausente, ella se disipa en la nada de lo inanimado. Las obras tienen la misión de honrar esta condición milagrosa precaria'. El alma debe su existencia al aistheton, al acontecimiento sensitivo".
VERÓNICA MORALES DE ZANNI
- “AÑORANZA”. Medidas: 22 x 24 cm Técnica: Plancha, paleteo, modelado, bruñido y encerado. Arcilla roja local de 950°.
- "Hija de esta tierra... hija bendecida, y por momentos, tan afligida. Llena de alegrías y también de muchas tristezas... donde en tu interior abundó la tranquilidad... la unión... la familia. Pero en tiempos violentos te sacudieron... te maltrataron... te doblegaron... Y, en parte, de sorbos valiosos te vaciaron... Pero aquí estás.... todavía conteniendo, protegiendo y compartiendo... dando en abundancia de todo lo vivido en ésta... Tu Tierra... Mi Tierra... Nuestra Tierra... San Juan".
VANE SARRACINA
- "AQUELLOS QUE HABITAN". Medidas: 28 x 23 cm. Técnica: Cerámica escultórica modelada a mano. Mate Arcilla roja y alambre.
- "Explora la vasija como cuerpo y refugio de la memoria. Trabajada en arcilla roja, la pieza incorpora ventanas y escaleras de alambre que sugieren recorridos, conexiones y presencias invisibles. La obra dialoga con las ausencias afectivas, los vínculos que permanecen y la transmisión ancestral del oficio cerámico: aquello que, aún en la distancia o el tiempo, continúa habitándonos".
MARY BRIZUELA
- “FUEGO Y AGUA”. Medidas: 40 x 15 cm. Técnica: Piedra y paleta. Lulo o chorizo. Adhesión y sustracción. Bruñido y encerado.
- "Vasija escultórica, inspirada en mis ancestros, en la madre naturaleza, la Pachamama. Mi trabajo se remite a lo profundo del oficio, trabajando la memoria de la tierra con mis manos, donde las técnicas son una cáscara de lo quiero decir y a su vez el propósito para generar inspiración. Tomé como temática el fuego y el agua elementos relacionados con las problemáticas actuales que me interpelan… incendios y glaciares, el fuego y el agua. Pero a su vez el fuego y el agua como el corazón de la cerámica como poética".
DANIEL E IVANA SARMIENTO
- “EL LATIDO DE NUESTRA TIERRA”. Medidas: 40 x 25 cm. Materiales: Arcillas locales y pigmentos naturales. Técnica: Mixta. Recolección, amasado y limpieza de arcillas locales. Levantado en torno y modelado a mano. Decoración mediante la técnica de champlevé (relieve calado), bruñido en estado de cuero e incisiones con recreación de diseños prehispánicos. Pintura a pincel. Horneado a leña a 900°C con atmósfera de reducción.
- "Esta vasija resguarda nuestra identidad y honra el legado cultural de nuestros ancestros. Su cuerpo de arcilla evoca la geografía de San Juan, desde la fuerza del cerro Villicum hasta el pulso de su río y sus noches estrelladas. Más que un objeto, la pieza funciona como un refugio simbólico para nuestras emociones e idiosincrasia. A través de sus diseños prehispánicos, la obra se presenta como una ofrenda de gratitud hacia la tierra que nos sostiene".
JAHNAVI IACOPINO
- “WAWITO”. Medidas: 35 x 12 cm. Técnica: Arcilla local, construcción con pellizco y cinta, agregado de textiles, cocción y reducción total en horno a leña de tiro directo Vasija sahumadora, cuerpo de barro, humo y fuego El sahumado, práctica ancestral de limpieza, protección y vínculo espiritual.
- "La obra abraza la memoria del wawito y la vida resguardada en el cuerpo de la madre como primer refugio, abrigo y sostén".
CRISTINA FERRO
- Medidas: 26 x 19 cm. Pieza realizada con arcilla local, trabajada a partir de "choricitos", paleteo y bruñido. Ornamentada con esgrafiados y engobes de colores. Posterior lustre con cera de abejas.
- "La vasija, contenedora de agua, alimentos, ofrendas y rituales, nace del barro, a partir de las manos y el alma de quien la construye y forjada en el fuego".
GABRIELA GARRIDO
“HOY LOS ABRIGO”. Medidas 30 x 34 cm. Mezcla de arcillas locales e industriales, engobe, bruñido, devastado, esgrafiado, técnica mixta
"Mucho frío esa mañana blanca... Y esa tarde... y esa noche... Que había escarcha ese 13 de junio. Que se sublevaron y los pacificaron. Que repartieron sus tierras, con estacas y cordeles, las fraccionaron. Que 1500 nativos fueron repartidos entre 23 para que trabajaran esas tierras (las antes suyas), que ya tan bien conocían. Mucho frío... Que los cultivos se helaron. Que se atravesaba una pequeña Edad de Hielo que duró 400 años. Tanto frío debió haber hecho... Hoy los abrigo".
GRAZIELLA PAPPARELLI
- “V SIGLOS IGUAL”. Medidas: Pieza 27 x 20 x 18 cm Base 27 x 0,20 x 6 cm. Técnica: arcilla modelado a mano, engobe, bruñido, texturado, cadenas oxidadas y madera natural rústica.
- "Del barro nació la vasija: Vientre de arcilla, que guarda la identidad, la memoria, la cultura, la opresión y la resistencia... Huellas, grietas, surcos, agujeros… Cadenas que fueron quedando a través del tiempo, esperando su ruptura para siempre".
ESTEBAN PELEGRINA
- “OLLITA DE BARRO”. Medidas 30 x 30 x 15 cm. Técnica: Pellizco y placa, bruñido y encerado. Arcilla de Angualasto y engobe de manganeso. Cocido con fuego y encerado con cera de abeja.
- “'Se trabaja para hacer vasijas, pero es del vacío interno del que depende su uso'. LAO TSE, Tao Te King".