Estrategia Wanda Nara: los enemigos de mis enemigos son mis amigos

La conductora y empresaria sumó a sus filas Ekaterina Ojeda, la joven que coqueteó con Icardi y a quien habría increpado "La China" Suárez.

Ni lerda ni perezosa, Wanda Nara fichó para su agencia a la "rival" de La China Suárez.

Wanda Nara revolucionó las plataformas digitales al incorporar a Ekaterina Ojeda a su flamante agencia de representación, World Marketing Models. Mediante un sorpresivo gesto, la conductora sumó a su propio bando a la joven que protagonizó un cruce nocturno con Mauro Icardi y la China Suárez.

El conflicto se desató en la zona VIP de una discoteca en la Costanera porteña, donde el futbolista intentó acercarse a la joven mediante miradas y comentarios mientras su pareja se ausentaba unos minutos. Incluso se dijo que hasta quiso "robarle" un beso en los labios, que la chica esquivó. El incidente, que se viralizó y estalló en todos los programas sobre la farándula, culminó con reclamos y hasta se habló de un tironeo de cabello por parte de la actriz hacia la bella tercera en discordia.

Lejos de mantenerse al margen de los rumores que vinculaban a su ex con la estudiante, Nara capitalizó la polémica. Su productora de talentos se contactó formalmente con Ojeda para solicitar sus datos de contacto y formalizar su bienvenida al staff definitivo, donde ya figuran otras personalidades destacadas del medio. De esta forma, la conductora convirtió una provocación en una audaz alianza comercial que deja al descubierto su postura: "Los enemigos de mis enemigos son mis amigos".

¿Quién es esa chica? Simpática y desenvuelta, la nueva integrante del clan empresarial de Nara (que muchos ven parecida a Suárez) tiene 22 años, es de nacionalidad argentina con ascendencia rusa (su madre nació en Rusia y se llama Tatiana, le contó "Eka" a Ángel de Brito, desatando las risas del panel) y cursa la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires.

Su perfil académico se complementa con una educación bilingüe de prestigio y un histórico compromiso social como voluntaria y violinista en proyectos solidarios contra la desnutrición.