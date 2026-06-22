El boom de las series verticales: un imán de los celulares

¿Quién puede resistirse, hoy por hoy, al gesto casi hipnótico de deslizar el dedo por la pantalla? En ese segundo exacto donde se decide si quedarse o seguir de largo, las series verticales encontraron su mina de oro . Un imperio narrativo que colonizó los tiempos muertos cotidianos, transformando “tiempos muertos” en pura adicción audiovisual .

Este formato de microdramas ya es un negocio multimillonario global . En Argentina, el fenómeno avanza a paso firme con producciones locales de alta calidad que conquistan las redes. Acá de damos un ABC para los que todavía no incursionaron en este formato, que es furor.

Las series verticales (o microdramas) son ficciones creadas exclusivamente para consumirse en teléfonos celulares mediante redes sociales o aplicaciones especializadas. Filmadas nativamente en formato 9:16 , constan de episodios ultra breves (de 60 a 180 segundos) . Destacan por tener mucho ritmo, planos cerrados y giros dramáticos de alto impacto (hooks) al final de cada capítulo para atrapar al espectador.

El origen del formato se remonta a los antecedentes de las webseries y las dinámicas de ráfagas cortas en TikTok . Tras la pandemia, China se convirtió en el epicentro absoluto de esta industria multimillonaria. Desde Asia, el fenómeno se expandió con velocidad hacia Estados Unidos, atrayendo a grandes estudios y plataformas. Hoy, este modelo desembarcó con fuerza en Sudamérica, adaptando los códigos del melodrama tradicional a la velocidad de las redes sociales.

El ecosistema audiovisual local abrazó el formato con producciones de alta calidad y elencos repletos de figuras populares. Entre las más populares están:

"TILF" (en OLGA): Creada por Gimena Accardi y Agustina Navarro, se emite en las redes del canal de streaming. Protagonizada por la propia Accardi y el músico Seven Kayne, relata el vínculo prohibido y los juegos de poder entre una profesora universitaria de filosofía y su alumno.

Tilf, una de las series más vistas, con Gimena Accardi

"El hotel de los secretos" (en The Eleven Hub): Protagonizada por los ex Gran Hermano Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra. En 40 capítulos de un minuto y medio, expone los secretos ocultos de cuatro jóvenes en un hotel de lujo durante un fin de semana navideño.

"Cómo deshacerse de una estrella de fútbol" (en ReelShort): Esta adaptación local cuenta con 61 episodios cargados de drama y tensión sexual. Con Barbie Vélez, Sofía "Jujuy" Giménez y Lionel Ferro, narra los conflictos y triángulos amorosos en torno a un futbolista famoso.

Backstage de Cómo deshacerse de una estrella de fútbol

"El verano en que lo entregué" (en LUZU): Una sátira fresca interpretada por los conductores del programa Patria y Familia. Aunque usa el humor para reversionar un éxito de Netflix, mantiene una firme continuidad narrativa.

"Triángulo Amoroso" (en Telefe): La primera gran apuesta de Telefe Studios para sus redes, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, combinando romance, comedia y caos mediático.

Triángulo amoroso, con Wanda Nara y Maxi López

¿Qué es Shorta?

Es la primera plataforma argentina dedicada al nicho de las microficciones verticales, diseñada para fusionar el lenguaje cinematográfico con el consumo inmediato. Fundada por el cineasta Armando Bo (ganador del Oscar), el empresario tecnológico Ariel Arrieta y Tomás Escobar (creador de Cuevana), ofrece producciones originales de menos de dos minutos bajo un modelo gratuito con anuncios y opción premium. Entre sus títulos destacan "Fuerte al Medio" (comedia de fútbol amateur), "Verdad o Shot" (thriller psicológico) y "Oh Juremos" (una serie reactiva sujeta a los resultados de la Selección Argentina).

Las 5 claves del éxito