    • 11 de agosto de 2026 - 14:42

    Nicole Neumann recordó la escena que la hizo dejar de comer carne para siempre: "Nunca más en la vida"

    La modelo contó al aire de su programa el episodio que presenció en su juventud que la desgarró por completo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nicole Neumann recordó el momento que la llevó, años atrás, a decidir dejar de comer carne. Sus palabras fueron al aire de su programa de streaming, donde relató el episodio que presenció en su juventud. La modelo explicó que todo ocurrió cuando la invitaron a un campo donde criaban caballos.

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    Allí vio a una oveja que “balaba todo el tiempo” y su comportamiento llamó inmediatamente su atención.

    “Yo me hice vegetariana por una oveja buscando a su cría”, dijo Nicole frente a todos sus compañeros de programa que le pidieron que siguiera contando la anécdota que le cambió la vida.

    Tal como relató, en ese momento Nicole decidió preguntarle al capataz qué le pasaba al animal. La respuesta que recibió la impactó: “Lo que pasa es que esta mañana le carneamos al ternero para comerlo y ahora lo anda buscando”.

    La escena fue un antes y un después para la modelo, que todavía recuerda el momento con mucha emoción. “Te juro que dije nunca más en la p... vida voy a tocar un pedazo de carne”, aseguró.

    Nicole también explicó qué fue lo que más la movilizó de aquella situación. “Porque claro, chicos, el pedazo de carne que se comen es el hijo de una madre que después lo busca desesperada, además del que muere que sufre”, reflexionó.

    La modelo contó que en ese momento todavía no era mamá, pero que la maternidad hizo que aquella experiencia cobrara un significado todavía más fuerte para ella.

    “Yo todavía no era madre, pero ahora que lo soy lo vivo peor, y es un espanto”, expresó. A partir de aquella imagen, Nicole decidió dejar de consumir carne y sostuvo esa elección durante todos estos años. “Nunca más consumí un pedazo de carne”, afirmó al recordar la escena que cambió para siempre su manera de alimentarse.

    El motivo por el que Nicole Neumann dejó el vegetarianismo para ser vegana

    A mediados del año pasado, la modelo contó qué fue lo que la llevó a volverse vegana. En sus redes sociales, compartió un video con una reflexión sobre el maltrato animal, donde dejó en claro las cuestiones que la motivaron a tomar su decisión.

    “Fui vegetariana durante 12 años hasta que un día todo cambió. Me di cuenta de que ‘no comer carne’ no era suficiente. Porque yo era vegetariana para no contribuir con el sufrimiento animal, pero me estaba olvidando de algo...”, se lee en la grabación.

    En ese clip que mostraba vacas, terneros y gallinas, también expresaba: “Me estaba olvidando de ellas y de todas ellas... Y de todo a lo que son sometidas por un momento de placer en mi boca”. “Así que decidí dejar de contribuir con este ciclo de tortura y muerte, y me volví vegana”, concluye.

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