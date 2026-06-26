"Duelos de Escritura" en la Biblioteca Franklin: un desafío creativo con identidad provincial

Este sábado 27 de junio, la Biblioteca Franklin se convertirá en la arena de una original competencia literaria: los "Duelos de Escritura: Leyendas de San Juan" . Integrantes del Laboratorio de Escritura Rayuela darán vida a este encuentro lúdico, diseñado para desafiar la imaginación y crear nuevos relatos.

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"Los Duelos de Escritura son una dinámica de escritura creativa, donde los participantes escriben a partir de consignas que combinan azar, juego, imaginación y desafíos narrativos ", relató a DIARIO DE CUYO Virginia Ponce, poeta y bibliotecaria, quien fundó en 22 este espacio, que desde 2024 funciona bajo el ala de la SADE, en la Biblioteca Franklin. Ella es quien coordina los encuentros semanales y diseña las dinámicas , combinando herramientas literarias, juego creativo y formación de comunidad entre escritores.

Respecto de los destinatarios de esta atrapante actividad, Ponce subrayó que “ cualquier persona puede participar . El Laboratorio de Escritura es un espacio gratuito y abierto para mayores de 16 años”; y apuntó que no trabajan con inscripciones previas ni cupos. “Quien tenga interés puede acercase un sábado a la Biblioteca Franklin, sumarse a las actividades y formar parte del grupo. Simplemente tienen que asistir a los encuentros”, destacó

El Laboratorio de Escritura es un espacio gratuito y abierto para mayores de 16 años El Laboratorio de Escritura es un espacio gratuito y abierto para mayores de 16 años

En este encuentro, el eje central estará firmemente anclado en la geografía e historia de la provincia. " Cada encuentro posee una temática diferente. El encuentro anterior fue de mitos urbanos y en esta oportunidad, la propuesta consiste en 'crear leyendas originales inspiradas en lugares emblemáticos de la provincia de San Juan", explicó la bibliotecaria, quien apuntó que el propósito es "explorar la relación entre territorio, identidad, tradición oral, imaginación y literatura".

Espacios culturales, plazas, puentes, calles y paisajes característicos de la provincia serán, en esta ocasión, los escenarios obligatorios sobre los cuales los duelistas edificarán sus ficciones. El lugar será asignado por azar, a través de las cartas.

Una de las tantas cartas que definirá el escenario de la ficción

Dados, cartas y el territorio como inspiración

El funcionamiento del duelo combina la tecnología moderna con dinámicas de los juegos de mesa tradicionales. Los escritores se reunirán alrededor de una mesa donde una torre impresa en 3D definirá los oponentes mediante el lanzamiento de dados. Una vez conformada la dupla rival, el destino se decidirá a través de un mazo de cartas literarias especialmente diseñadas para la ocasión: la carta temática que se saque será el escenario sobre el cual los participantes deberán escribir sus leyendas.

Para elevar la complejidad del reto, los autores pactan dos condicionantes literarios que deben aparecer, por ejemplo, desenlaces trágicos, la inclusión de personajes históricos sanjuaninos o la intervención de fenómenos sobrenaturales.

La torre que se utiliza para lanzar los dados y las banderas de las cuatro casas literarias

Entonces sí comienza el “duelo de escritura”. Al finalizar, los textos se compartirán en el grupo y sumarán puntos para las denominadas Casas Literarias.

Es que los participantes se organizan en cuatro Casas Literarias, según sus perfiles: Corvus nuclea a la poesía; Centella abraza el formato de cuento; Tadna se enfoca en el desarrollo de la novela; y Careus integra la dramaturgia y la ilustración. A través de los diferentes encuentros, los participantes obtienen puntos para sus casas. Y cada seis meses, la casa con mayor puntaje se adjudica una Copa Literaria rotativa.

El conteo de las Casas Literaras y el trofeo itinerante (abajo)

La cita en la Biblioteca Franklin

Duelos de Escritura - Leyendas de San Juan