Cine inclusivo: Cinemacenter implementa funciones distendidas en San Juan, para toda la familia

Cinemacenter implementó a nivel nacional, y obviamente también en San Juan, las denominadas "funciones distendidas" , proyecciones adaptadas que debutó con el estreno de "Toy Story 5" y que continuará durante todo el mes de julio con grandes títulos del cine pensados para el disfrute de toda la familia en un entorno más relajado. ¿Por qué?

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Ir al cine representa una hermosa salida para la mayoría de las personas, pero para quienes conviven con ciertas condiciones neurodivergentes o hipersensibilidad sensorial -niños, jóvenes y adultos- las salas tradicionales pueden transformarse en espacios hostiles debido a la oscuridad total, los ruidos imprevistos y los estímulos visuales. Con el fin de "revertir esta barrera y de garantizar el acceso al entretenimiento", la cadena Cinemacenter lanzó esta propuesta inclusiva, diseñadas especialmente para personas con autismo, sensibilidad sensorial o necesidades especiales . Sin embargo, y aunque pensadas para este público, las funciones distendidas también se presentan como una alternativa ideal para familias con niños pequeños que prefieren un contexto más flexible y comprensivo.

" El objetivo es fomentar e impartir la inclusión y disfrute de algo tan lindo como ver una peli en una sala de cine ", subrayó en diálogo con DIARIO DE CUYO Andrea González, integrante del equipo de Comunicación y Prensa de Cinemacenter. " En el caso de San Juan, efectivamente somos actualmente el único complejo de la provincia que ofrece este formato ", apuntó la vocera, destacando también la buena recepción.

“ La respuesta del público viene siendo muy positiva. Cada vez más familias valoran contar con espacios que contemplen distintas formas de vivir la experiencia del cine y nos entusiasma poder seguir ampliando propuestas que permitan que más personas se sientan incluidas y bienvenidas en nuestras salas”, manifestó González, quien explicó que, a diferencia de una proyección convencional, el formato distendido modifica sutilmente las condiciones técnicas y de convivencia dentro de la sala.

Puertas abiertas: Se permite el libre ingreso y egreso de la sala en cualquier momento de la proyección, facilitando la autorregulación si el espectador lo requiere.

Luz ambiente encendida: La sala permanece tenuemente iluminada durante toda la película para evitar el impacto de la oscuridad total.

Volumen moderado: El sistema de sonido se suaviza de forma estricta para prevenir sobresaltos y mitigar los estímulos auditivos violentos.

Sin contenidos previos: La película comienza de forma directa, eliminando por completo los tráilers comerciales y anuncios publicitarios molestos.

La cartelera de julio: aventuras para agendar

González precisó cómo se estructuró el calendario de proyecciones en la provincia, destacando que las funciones se implementan como una propuesta especial que continuará en julio, aprovechando los grandes estrenos familiares que estos meses trajeron consigo.

El ciclo comenzó con gran éxito de la mano de Toy Story 5, la nueva entrega de los juguetes icónicos de Pixar. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear y su inseparable pandilla regresan para enfrentarse a un entorno moderno hiperconectado, redescubriendo el valor de la lealtad y demostrando que la amistad verdadera puede superar cualquier transformación tecnológica.

La agenda inclusiva se renovará con fuerza a partir del lunes 1 de julio con la llegada de Minions y Monstruos. En este disparatado filme, los carismáticos ayudantes amarillos cruzarán sus destinos con un grupo de criaturas monstruosas, desencadenando una sucesión de enredos, risas y situaciones caóticas donde buscarán salvar el día fiel a su estilo.

Finalmente, el 8 de julio será el turno de Moana. La valiente heroína de Motunui retornará a las aguas del Pacífico en una deslumbrante odisea musical. Acompañada por el semidiós Maui, navegará hacia mares inexplorados y enfrentará imponentes desafíos para conectar con los ancestros de su pueblo.

Acerca de las entradas

González recordó que las entradas para todas las proyecciones distendidas se pueden adquirir de forma anticipada, vía online a través del sitio web oficial o de manera presencial en las boleterías del complejo. Y acotó que todas las promociones vigentes se encuentran completamente habilitadas para estas proyecciones adaptadas.