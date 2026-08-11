El mal momento de Brian Lanzelotta: sufrió una estafa millonaria y expuso a los responsables

Brian Lanzelotta atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que decidió apostar por su propio emprendimiento. En las últimas horas, el ex participante de Gran Hermano denunció haber sido víctima de una millonaria estafa vinculada a su fábrica de papel higiénico y aseguró que la maniobra le provocó una pérdida de 17 millones de pesos.

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El episodio se habría producido luego de que desde el emprendimiento ubicado en La Matanza se preparara un pedido de grandes dimensiones para un supuesto cliente que, según relató el propio cantante, terminó resultando ser falso. El hombre habría simulado realizar una transferencia bancaria por la mercadería, pero el dinero nunca llegó a las cuentas indicadas.

Ante semejante situación, Brian Lanzelotta decidió contar públicamente lo ocurrido a través de sus redes sociales. El ex Gran Hermano compartió una serie de tres videos en los que fue reconstruyendo lo sucedido y mostrando cómo pasó de las primeras sospechas a confirmar que había sido engañado.

En el primer registro, el cantante expresó sus dudas y explicó que todavía intentaba determinar qué había ocurrido con el pago. Luego, en un segundo video, confirmó que finalmente había comprobado que se trataba de una estafa. Finalmente, en una tercera publicación, mostró parte de la mercadería que había preparado y también imágenes del hombre que conducía el camión encargado de retirar el pedido.

Además, Brian puso el foco sobre ese vehículo y sobre el chofer que había quedado registrado mientras trasladaba el papel higiénico . Según explicó, incluso había contenido publicado en TikTok relacionado con el traslado de la carga, un detalle que también decidió exponer en medio de su descargo.

DURO GOLPE PARA BRIAN LANZELOTTA: LE LLEVARON UNA SEMANA DE TRABAJO Y MILLONES EN MERCADERÍA



Brian Lanzelotta atraviesa un momento muy difícil después de denunciar que fue víctima de una estafa millonaria vinculada a su emprendimiento de papel higiénico, cuya fábrica funciona… pic.twitter.com/nlLFIBXUzB — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) August 11, 2026

Cómo fue la maniobra que dejó a Brian Lanzelotta sin 17 millones

De acuerdo con el relato del cantante, todo comenzó cuando un supuesto comprador se comunicó con su fábrica para realizar un pedido de enormes dimensiones. El cliente había solicitado inicialmente un total de 3.800 bolsones de mercadería.

Sin embargo, la producción no pudo completarse en su totalidad debido a diferentes inconvenientes que se presentaron con las máquinas y a las demoras que estos problemas generaron. Finalmente, Lanzelotta consiguió reunir alrededor de 3.100 unidades para cumplir con la entrega acordada.

El procedimiento contemplaba que el dinero debía quedar acreditado mientras se realizaba la carga del camión. Por ese motivo, cuando ya se había colocado aproximadamente la mitad de la mercadería, Brian decidió detener el trabajo y solicitar que le presentaran los comprobantes correspondientes al pago.

Fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer las explicaciones que terminarían despertando las sospechas del empresario. El supuesto comprador manifestó que había enviado el dinero a la cuenta bancaria de Mariana César, pareja de Brian Lanzelotta, pero aseguró que la operación había sido rechazada por inconvenientes del sistema bancario.

La situación no terminó allí. Frente al reclamo por la falta de acreditación, el comprador sostuvo que el dinero finalmente aparecería en la cuenta entre 24 y 48 horas. La explicación utilizada fue que se trataba de un fin de semana y que eso podía demorar la operación.

Con esa promesa, la carga continuó y el vehículo terminó retirándose con una importante cantidad de mercadería. Sin embargo, cuando comenzó la semana, el dinero seguía sin aparecer.

La preocupación de Brian se transformó entonces en una certeza. Ante la falta de acreditación, se dirigió al banco para verificar qué había sucedido con las supuestas transferencias. Allí recibió la confirmación de que las operaciones que le habían mostrado o mencionado nunca habían existido.

Fue en ese momento cuando el ex Gran Hermano comprendió que había sido víctima de una estafa millonaria. A partir de entonces, también comenzó a sospechar que el chofer que había retirado la mercadería podría haber tenido algún tipo de participación o complicidad en la maniobra.

La angustia de Brian y el difícil momento familiar

La pérdida económica tuvo un fuerte impacto en la vida personal y familiar de Brian Lanzelotta, quien decidió mostrarse completamente vulnerable frente a sus seguidores para explicar la situación que estaba atravesando.

En los videos que publicó en sus redes sociales, el cantante apareció visiblemente angustiado y entre lágrimas. Más allá del valor de la mercadería que perdió, el problema adquirió una dimensión todavía mayor porque ese dinero tenía diferentes destinos que ahora quedaron comprometidos.

Entre las obligaciones que debía afrontar se encontraban el alquiler de la fábrica, el pago de un préstamo que le había realizado su suegro, compromisos con proveedores de insumos y también las cuotas escolares de sus hijos.

La situación dejó al emprendimiento en una posición económica sumamente delicada y obligó al cantante a hacer público el momento de desesperación que está atravesando.

En medio de ese descargo, Brian resumió la gravedad de su situación con una frase contundente: “Yo hoy no tengo plata ni para pagarme una Coca, es la realidad”.

La confesión reflejó el nivel de angustia que le provocó haber perdido los 17 millones de pesos y no contar ahora con el dinero que tenía destinado a cubrir compromisos importantes.

Pero entre tanta preocupación hubo también una escena familiar que conmovió especialmente al ex Gran Hermano. Roma, su hija pequeña, escuchó las dificultades económicas que estaba atravesando su papá y tuvo un gesto que terminó siendo uno de los momentos más emotivos de su descargo.

La niña le ofreció a Brian sus propios ahorros, los que tenía guardados en su alcancía, conocidos dentro de la familia como la “platita de los ratones”. Con ese gesto, la pequeña intentó ayudar a su papá en medio de la difícil situación que atraviesa.

El episodio dejó al descubierto no sólo el fuerte golpe económico que sufrió Lanzelotta, sino también las consecuencias que la estafa generó alrededor de su emprendimiento y de su familia. Mientras intenta afrontar las deudas y obligaciones que quedaron pendientes, el cantante decidió contar públicamente lo ocurrido y señalar a quienes considera responsables de haberle provocado una pérdida de 17 millones de pesos.