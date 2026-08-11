    • 11 de agosto de 2026 - 11:27

    Gratis y para toda la familia, el Aeroclub San Juan vuelve con su jornada de puertas abiertas para vivir un Día del Niño especial

    Será el 17 de agosto desde las 11 horas y la propuesta incluye feria de emprendedores, patio gastronómico y un acercamiento a las actividades que se desarrollan dentro del Aeroclub San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde hace tiempo la comisión directiva del Aeroclub San Juan viene analizando distintas alternativas para que sean cada vez más los sanjuaninos que se una al espacio y sus actividades. En ese contexto comenzaron con una actividad denominada “Jornada de puertas abiertas”, la cual sumará una edición más este agosto, buscando convertirse en un clásico de la institución.

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    En esta oportunidad, la motivación es doble, ya que se realizará en el marco del Mes de la Aviación debido a que el 10 de agosto fue el Día de la Fuerza Aérea Argentina; y una jornada después del festejo por el Día del Niño, siendo sin duda una situación ideal para disfrutar del feriado en familia. Continuando con la premisa de los eventos anteriores, la entrada será libre y gratuita y durante horas los sanjuaninos podrán tomar contacto y conocer más sobre las distintas actividades que se desarrollan en el interior del club.

    “Lo hacemos para difundir la actividad, mostrar lo que se hace en la institución y de qué forma podemos interactúa con la sociedad”, precisó en contacto con DIARIO DE CUYO Orlando Blanchero, instructor de aeromodelismo e integrante del club.

    Qué se podrá disfrutar durante la jornada de puertas abiertas en el Aeroclub San Juan

    “A las 11 de la mañana es la apertura con la Feria de Emprendedores y un pequeño desfile aéreo. También habrá vuelos de bautismo y salto de paracaídas. Será una jornada de puertas abiertas también de la escuela de aeromodelismo”, indicó Blanchero.

    Dentro de las actividades previstas habrá también exposición de aeronaves, patio de comidas y distintas iniciativas apuntadas tanto a los más pequeños como a la familia en su totalidad. “La situación económica no es la óptima, más para algunas de las actividades que tienen un costo elevado, pero hay algunas más accesibles como el aeromodelismo donde hemos notado una mayor demanda”, sostuvo Blanchero.

    La Feria de Emprendedores acercará múltiples propuestas, de distintos rubros, siendo un llamador que han encontrado desde el club para incorporar una oferta más a la jornada de puertas abiertas.

    “Queremos convertirlo en un clásico, que se repita dos o tres veces al año. Hay un interés, una recepción por parte de la sociedad. Lo que pretendemos es que esto se instale en la sociedad, que la gente se sume a la actividad, participe, que se vuelva algo común, que vuelva a descubrirse el lugar”, sintetizó.

    El dato sobre la Jornada de Puertas Abiertas del Aeroclub San Juan

    El evento se llevará a cabo el 17 de agosto, de 11 a 18 horas, en el Centro de Aviación Civil de San Juan, ubicado en Mendoza entre calles 6 y 7, donde se encuentra el Aeroclub de San Juan.

    Será con entrada libre y gratuita y desde la organización sugieren ir temprano no solo para disfrutar de todas las actividades, sino también para encontrar estacionamiento, ya que durante la ultima jornada tuvieron más de 1.000 autos en el estacionamiento del predio.

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