El Centro Cultural Conte Grand vibró con el lanzamiento de la "Expo Ilustra - San Juan Escribe"

El Centro Cultural Conte Grand se convirtió en el epicentro de la "Expo Ilustra – San Juan Escribe" , un dinámico encuentro gratuito organizado por la Legislatura Provincial, en el marco de su certamen literario . Con actividades a tono, la propuesta puso de relieve la nueva categoría del concurso: literatura ilustrada .

San Juan se prepara para una nueva edición del Festival del Orgullo en el Centro Cultural Conte Grand

El fuerte del evento fue su oferta formativa. Se dictaron talleres de historieta, cómic, manga y libro álbum . Además de enseñarles a los participantes -de distintas edades- algunas nociones básicas de cada disciplina, fueron nexo para próximas capacitaciones y becas en la Dirección de Bibliotecas Populares -que realizará próximamente una suerte de mentorías para quienes tengan una obra en proceso para presentar al certamen de escritura de la Legislatura- y la academia de ilustración Hamster Boys.

Mientras tanto, en uno de los laterales del salón, Liro, el personaje oficial del encuentro y de la nueva categoría del certamen , iba tomando forma en un mural, de la mano de Pablo Santander.

La jornada toda fue un recorrido interactivo diseñado a la medida del sector juvenil. Los asistentes disfrutaron de una variada feria de emprendedores y librerías especializadas en cómics y manga . Muchos aprovecharon para llevarse algún ejemplar, pero lo cierto es que nadie se fue con las manos vacías del Conte Grand. Desde el escenario principal se hicieron juegos y sorteos con interesantes premios y, además, apenas ingresar, cada visitante recibía una bolsita de obsequio , con una libreta, un pequeño ejemplar de Liro en 3D, stickers, señaladores y golosinas.

El toque también lo dieron los cosplayers y las personas que decidieron asistir al encuentro caracterizados como sus personajes favoritos. Fueron otra de las grandes atracciones de la Expo Ilustra – San Juan Escribe, un éxito de sábado por la tarde.

La Expo Ilustra, en el Centro Cultural Conte Grand

En el salón había varios mesones con hojas, lápices, gomas y colores para que los mas pequeños se sentaran a dibujar o a colorear láminas alusivas.

Charly Fernández, cabeza de Hamster Boys, dio el taller de comic. El desafío final era armar una hoja de cómic. Al final serían expuestas y ellos mismos elegirían al ganador del premio.

El taller de historieta fue dictado por Tony Acevedo, reconocido ilustrador de la provincia, quien comentó que en la Dirección de Bibliotecas Populares harán mentorías gratuitas para quienes quieran participar de la nueva categoría del nuevo del San Juan Escribe: literatura ilustrada.

En el stand de la Legislatura Provincial, el equipo daba toda la información requerida sobre el certamen literario que organiza a través de su Fondo Editorial. También exhibían ejemplares del concurso.

Pablo Santander, el creador de Liro, lo dejó plasmado en un mural, y explicó los “superpoderes” del personaje oficial del encuentro y figura de la nueva categoría del concurso: un lápiz que abre portales; una brújula que apunta a nuevas historias, una bufanda cargada de otras tantes y un oído capaz de escucharlas a todas.

El Club Atlético del Fanzine se hizo presente con diferentes formatos y géneros literarios (poesías y cuentos, por ejemplo), uno más atractivo que otro. Ingenio y lectura rápida. Leandro Pérez (quien tenía su propio fanzine firmado bajo el seudónimo de LAPS) explicaba los pormenores a los interesados.

Una libreta, un ejemplar 3D de Liro, señaladores, stickers y golosinas: el recibimiento para los visitantes a la Expo Ilustra – San Juan Escribe

Abraham Barboza encarnó a Ludo (Gachiakuta)

Varios jóvenes llegaron caracterizados al encuentro. La iniciativa fue celebrada por los organizadores.

Desde el escenario, el equipo de conducción se ocupó de llevar adelante juegos y sorteos para la concurrencia.

La feria de emprendedores tuvo de todo para mirar y adquirir. Germán González, de MikroKosmos (arriba), ofreció una atrapante variedad de manga y anime.