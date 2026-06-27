    • 27 de junio de 2026 - 19:09

    El Centro Cultural Conte Grand vibró con el lanzamiento de la "Expo Ilustra - San Juan Escribe"

    El encuentro impulsado por la Legislatura Provincial para fusionar el arte visual y la literatura juvenil fue todo un éxito.

    El Conte Grand se colmó de cosplay, feria, talleres, juegos y sorteos, en el marco de la Expo Ilustra - San Juan Escribe, impulsado por la Legislatura Provincial. The Puppet (la marioneta), del juego Five Nights at Freddys (izquierda) fascinó a los más pequeños.&nbsp;

    El Conte Grand se colmó de cosplay, feria, talleres, juegos y sorteos, en el marco de la Expo Ilustra - San Juan Escribe, impulsado por la Legislatura Provincial. The Puppet (la marioneta), del juego Five Nights at Freddy's (izquierda) fascinó a los más pequeños. 

    Foto:

    El Centro Cultural Conte Grand se convirtió en el epicentro de la "Expo Ilustra – San Juan Escribe", un dinámico encuentro gratuito organizado por la Legislatura Provincial, en el marco de su certamen literario. Con actividades a tono, la propuesta puso de relieve la nueva categoría del concurso: literatura ilustrada.

    Leé además

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el debut de Danza en el Hall, una propuesta del Teatro del Bicentenario en sus 10 años. 

    Agenda Cultural de San Juan: opciones artísticas gratis y shows para disfrutar
    El Festival del Orgullo en San Juan contará con un gran despliegue de artistas.

    San Juan se prepara para una nueva edición del Festival del Orgullo en el Centro Cultural Conte Grand

    El fuerte del evento fue su oferta formativa. Se dictaron talleres de historieta, cómic, manga y libro álbum. Además de enseñarles a los participantes -de distintas edades- algunas nociones básicas de cada disciplina, fueron nexo para próximas capacitaciones y becas en la Dirección de Bibliotecas Populares -que realizará próximamente una suerte de mentorías para quienes tengan una obra en proceso para presentar al certamen de escritura de la Legislatura- y la academia de ilustración Hamster Boys.

    De cómic a cosplay, todo

    Mientras tanto, en uno de los laterales del salón, Liro, el personaje oficial del encuentro y de la nueva categoría del certamen, iba tomando forma en un mural, de la mano de Pablo Santander.

    La jornada toda fue un recorrido interactivo diseñado a la medida del sector juvenil. Los asistentes disfrutaron de una variada feria de emprendedores y librerías especializadas en cómics y manga. Muchos aprovecharon para llevarse algún ejemplar, pero lo cierto es que nadie se fue con las manos vacías del Conte Grand. Desde el escenario principal se hicieron juegos y sorteos con interesantes premios y, además, apenas ingresar, cada visitante recibía una bolsita de obsequio, con una libreta, un pequeño ejemplar de Liro en 3D, stickers, señaladores y golosinas.

    El toque también lo dieron los cosplayers y las personas que decidieron asistir al encuentro caracterizados como sus personajes favoritos. Fueron otra de las grandes atracciones de la Expo Ilustra – San Juan Escribe, un éxito de sábado por la tarde.

    La Expo Ilustra, en el Centro Cultural Conte Grand

    En el salón había varios mesones con hojas, lápices, gomas y colores para que los mas pequeños se sentaran a dibujar o a colorear láminas alusivas.

    Charly Fernández, cabeza de Hamster Boys, dio el taller de comic. El desafío final era armar una hoja de cómic. Al final serían expuestas y ellos mismos elegirían al ganador del premio.

    El taller de historieta fue dictado por Tony Acevedo, reconocido ilustrador de la provincia, quien comentó que en la Dirección de Bibliotecas Populares harán mentorías gratuitas para quienes quieran participar de la nueva categoría del nuevo del San Juan Escribe: literatura ilustrada.

    En el stand de la Legislatura Provincial, el equipo daba toda la información requerida sobre el certamen literario que organiza a través de su Fondo Editorial. También exhibían ejemplares del concurso.

    Pablo Santander, el creador de Liro, lo dejó plasmado en un mural, y explicó los “superpoderes” del personaje oficial del encuentro y figura de la nueva categoría del concurso: un lápiz que abre portales; una brújula que apunta a nuevas historias, una bufanda cargada de otras tantes y un oído capaz de escucharlas a todas.

    El Club Atlético del Fanzine se hizo presente con diferentes formatos y géneros literarios (poesías y cuentos, por ejemplo), uno más atractivo que otro. Ingenio y lectura rápida. Leandro Pérez (quien tenía su propio fanzine firmado bajo el seudónimo de LAPS) explicaba los pormenores a los interesados.

    Una libreta, un ejemplar 3D de Liro, señaladores, stickers y golosinas: el recibimiento para los visitantes a la Expo Ilustra – San Juan Escribe

    Abraham Barboza encarnó a Ludo (Gachiakuta)

    Varios jóvenes llegaron caracterizados al encuentro. La iniciativa fue celebrada por los organizadores.

    Desde el escenario, el equipo de conducción se ocupó de llevar adelante juegos y sorteos para la concurrencia.

    La feria de emprendedores tuvo de todo para mirar y adquirir. Germán González, de MikroKosmos (arriba), ofreció una atrapante variedad de manga y anime.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Legislatura Provincial y el Centro Cultural Conte Grand organizan este encuentro destinado especialmente a jóvenes escritores e ilustradores. 

    Impulso a la literatura juvenil: la Legislatura Provincial y el Conte Grand lanzan la "Expo Ilustra"

    Ni lerda ni perezosa, Wanda Nara fichó para su agencia a la rival de La China Suárez. 

    Estrategia Wanda Nara: los enemigos de mis enemigos son mis amigos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La exposiición Vasija, hija de esta tierra estará disponible al público hasta el 3 de julio en el Centro Cultural Estación San Martín.

    "Vasija, hija de esta tierra": la exposición que pone en valor la historia de San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    La cartelera de cine de Cinemacenter tiene funciones inclusivas también en San Juan (imagen ilustrativa)

    Cine inclusivo: Cinemacenter implementa funciones distendidas en San Juan, para toda la familia

    Por Estela Ruiz M.