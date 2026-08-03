El Maaanso interviene por tercera vez el Conte Grand en el marco de "El Conte No Duerme"

El Centro Cultural Conte Grand se prepara para una de sus citas más importantes del calendario cultural: el clásico evento "El Conte No Duerme", que celebra el aniversario del espacio de arte y juventud. En esta edición, que tendrá su jornada de inauguración el próximo 8 de agosto, el frente y contrafrente del icónico centro cultural volverán a convertirse en un enorme lienzo al aire libre de la mano de la plataforma de arte urbano del Maaanso.

Esta intervención representa la tercera oportunidad en que el colectivo aborda el edificio. La historia de estas transformaciones visuales comenzó en 2019 con la participación del destacado artista internacional Elian Chaly, y continuó en 2024 bajo la dirección del artista sanjuanino Siloner. Para esta temporada 2026, la propuesta cobra un tinte estrictamente local y colaborativo.

La obra de este año cuenta con la convocatoria y visión del ilustrador sanjuanino Elhora, quien lidera la propuesta conceptual e ilustrativa. A su lado, un sólido equipo de muralistas y creadores locales integrados por Nunett, inconsciente colectivo, cilo, esco, tutto, cosmonauta.

"El boceto representa directamente la identidad del Conte Grand y su comunidad. Buscamos plasmar distintos personajes icónicos que han trazado la historia del centro cultural a lo largo de estos años y cómo ha logrado fidelizar a la cultura urbana sanjuanina", explicó Agustina Cantoni "El boceto representa directamente la identidad del Conte Grand y su comunidad. Buscamos plasmar distintos personajes icónicos que han trazado la historia del centro cultural a lo largo de estos años y cómo ha logrado fidelizar a la cultura urbana sanjuanina", explicó Agustina Cantoni

La intervención en el Centro Cultural Conte Gran marca la primera actividad oficial de El Maaanso en este 2026, un año de especial relevancia para la plataforma ya que cumple 10 años de trayectoria continuada. Desde su creación en 2016, el proyecto ha dejado una huella indeleble en el paisaje visual sanjuanino con más de 350 murales pintados en diversos departamentos.

Entre sus obras más emblemáticas se destacan la Central de Calle Alem, el Parque de Chimbas, el Complejo Anchipurac, así como los circuitos de murales en el Cementerio de la Capital, el Tiro Federal y el Parque Industrial de Chimbas. Debido a esta contribución al patrimonio cultural, la plataforma fue declarada de Interés Cultural Nacional por el Senado de la Nación.

Uno de los pilares centrales que destaca la organización es el modelo de sostenibilidad alcanzado. Para garantizar la perdurabilidad del proyecto, El Maaanso opera bajo el respaldo institucional de "A Casa", una asociación civil de artistas que brinda el marco legal, jurídico y transparente necesario. A este esquema se suma la alianza con el sector privado a través de JLM Industrias y sus pinturas Color Max —sponsors estratégicos desde hace una década— junto al acompañamiento constante del Estado.

Con esta nueva obra, el Conte Grand no solo renueva sus paredes para festejar un nuevo aniversario, sino que ratifica su lugar como epicentro de la cultura urbana sanjuanina de la mano de sus propios creadores.