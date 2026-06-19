Cecilia Rabbi Baldi y una esperada cita con el arte en Jujuy

El próximo 4 de julio será un día inolvidable para la reconocida artista visual y profesora Cecilia Rabbi Baldi . Ese día inaugurará su primera exposición en Jujuy, tierra de sus padres . El Museo y Centro Cultural Culturarte recibirá “Huellas de un recorrido” , que resume más de tres décadas de labor creativa.

La exhibición de pinturas, dibujos, objetos y textiles ocupará la totalidad del emblemático espacio norteño , que consta de un primer piso y un entrepiso. Para habitarlo, la artista trabajó codo a codo con el destacado curador Julio Sapolnik, quien realizó una selección muy crítica y ajustada de las piezas . "En realidad hay que frenarse, porque la verdad es que sería más fácil llevar todo, pero hay que hacer una selección", dijo la artista en diálogo con DIARIO DE CUYO. No es la única complejidad que ha enfrentado.

El traslado desde San Juan representa un gran desafío logístico y económico debido a las distancias. En ese sentido, Rabbi Baldi contará con el apoyo del equipo de Culturarte y del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, dirigido por Emanuel Díaz Ruiz; además de una bodega y de algunas firmas comerciales. El viaje comenzará tres o cuatro días antes de la inauguración para iniciar el montaje. "Hay parte de obra que llevo en transporte y otra en mi auto, que es la obra más pequeña, más frágil", precisó quien nació e San Nicolás (Buenos Aires), vivió en Bariloche y se radicó en San Juan, donde consolidó su carrera artística y docente.

Su propuesta para Jujuy recorre hitos clave de su trayectoria : desde su paradigmática muestra "De aquí de allá, interiores y otras vacas" realizada en el Auditorio Juan Victoria, hasta sus obras inspiradas en el Cruce de los Andes de 2010. "La verdad que fue un antes y un después de haber estado en Alta Cordillera, una experiencia inenarrable", rememoró.

También incluirá "Nimiedades" (2013), producciones recientes de papel y telas de "Razón Sensitiva" -exhibidas en 2023 tras obtener una mención en la Bienal de Dibujo- y trabajos de los últimos años. Destaca además una particular serie textil nacida en el confinamiento: "Son barbijos que fueron realizados en la pandemia... decidí hacer simbólicamente un barbijo para cada día del mes, pensando que es lo que iba a durar". A esto se suman piezas con retazos que emulan el patchwork, diseñadas para quedar suspendidas en el espacio.

image La artista visual y profesora Cecilia Rabbi Baldi, en su universo artístico

El retorno a las raíces de la artista visual

Para Cecilia, esta presentación no es una exposición más. Toca las fibras más íntimas de su historia familiar y personal, ya que sus ancestros, por parte de madre y padre, son de Humahuaca, donde ella posee una casa a la que regresa de forma permanente. "Es un viejo anhelo que tenía esto de exponer en Jujuy, porque es mi lugar de origen", confesó con emoción.

De hecho, sus primeros recuerdos vinculados al arte se remontan a su infancia y a los cerros norteños: "En aquellas épocas se usaban los pintores a plein air, o sea, los pintores al aire libre, emulando a los pintores post-impresionistas, que se plantaban con su caballete, mirando los paisajes, los cielos… Yo era muy chica y la verdad que para mí era magia ver cómo surgía la pintura de los pinceles y se creaban maravillosos momentos de color y de atmósfera. Me podía pasar el día mirando lo que pasaba", relató Rabbi Baldi. “No sé si ahí nació mi vocación, pero sí mi curiosidad y mi interés”, apuntó quien todavía abraza aquellos largos viajes desde San Juan a Jujuy, hasta llegar a Humahuaca, donde los esperaban sus abuelas y sus tías. "Creo que ha habido una acumulación de experiencias, de vivencias, de estímulos, que de alguna manera deben haber influido en lo que hago...", reflexionó.

En este contexto, esta exposición significa una conexión profunda con esa tierra y la cultura popular que la atravesó, especialmente con los carnavales y las vivencias comunitarias que nutren su obra actual, donde conviven conceptos como las marchas y las comparsas. “Yo siento que es como una devolución”, definió.

En definitiva, exponer en Jujuy tiene para ella el mismo valor y entusiasmo que haber participado en las Salas Nacionales de Cultura del Bicentenario en Buenos Aires. O más. "Quiero que me reconozcan como una hija, una hija más", apuntó conmovida Rabbi Baldi, contando los días para emprender un nuevo viaje a Jujuy. Uno muy especial.