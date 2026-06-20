Ana Trella en Capital Federal: la artista visual sanjuanina debuta con su primera muestra individual

La artista visual sanjuanina Ana Trella aterrizará por primera vez con una muestra individual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Su exhibición, titulada “Buenas noches hasta que sea mañana”, se inaugurará el próximo miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en la prestigiosa galería Blanqo , espacio de arte contemporáneo argentino, marcando un hito en su carrera.

La cita tendrá lugar en las históricas Galerías Larreta, localizadas en el microcentro porteño. La ambiciosa propuesta cuenta con la curaduría del también sanjuanino Martín Fernández, destacado artista radicado en Buenos Aires, codirector de Galería Constitución.

"Ya había expuesto antes en CABA, pero siempre en colectivo. Por ahí en salones nacionales y esas cosas, pero individual, es la primera vez, así que estoy recontenta", contó a DIARIO DE CUYO la artista sobre esta experiencia en la gran vidriera del arte nacional, donde buscaba proyectar su trabajo de manera autónoma. La posibilidad -que abarca exposición y venta- llegó de la mano de Conexión ArteBa en San Juan, marco en el cual la invitaron a llevar su obra, como protagonista absoluta de esta muestra.

La exhibición reúne un conjunto seleccionado de nueve acrílicos sobre lienzo, compuestos por tres piezas de gran formato (un metro por un metro veinte) y seis obras de dimensiones más pequeñas, en su mayoría producidas entre el año pasado y la actualidad. Con una identidad estética ya consolidada, las creaciones indagan en cómo lo afectivo circula e influye en la vida cotidiana.

"Es como una obra más intimista, por ahí dibujo y pinto momentos cotidianos, atravesados por ciertas alegorías, como ensoñaciones. Ya tengo un estilo bastante definido", detalló Ana sobre el núcleo de su producción, "que busca elevar la memoria doméstica a la categoría de alegoría", como reza el texto curatorial.

Respecto al riguroso proceso de selección, la artista destacó el rol del curador para estructurar la narrativa en la sala de exposición porteña. "Me ayudó el curador. Él se encargó de que todo tenga sentido", apuntó la creadora, que cuenta con el apoyo del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Asimismo, reflexionó sobre el significado de este recorte en su evolución artística: "Creo que lo que llevaré condensa un montón de cosas que vengo trabajando hace un par de años y lo condensa bastante bien".

Una artista visual destacada

La pintura ha sido un motor constante en la vida de la autora, quien inició su formación artística formal a los 14 años en el Central Universitario, dentro de la especialidad de Comunicación, Arte y Diseño; y que posteriormente completó el profesorado y la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional. "Después de la pandemia empecé a meterle más onda, más tiempo, tratar de ver cómo me podía seguir capacitando, seguir aprendiendo para poder avanzar en esto que, la verdad, es lo que amo hacer", expresó.

Su profunda dedicación se ha traducido en importantes reconocimientos dentro de la escena artística de la región y el país. Entre sus galardones destacan el 2do. Premio Adquisición Franklin Rawson a las Artes Visuales (2025) Premio Adquisición 8M (Edición 2023), su participación en el XVI Premio Nacional de Pintura Banco Central 2023, el 1° Premio Incentivo Adquisición D112 con Mención en 2° puesto (2024, Martínez, Buenos Aires), el Salón Regional de Artes Visuales Vendimia 2024/25 en Mendoza, su rigurosa selección en el prestigioso 112° Salón Nacional de Artes Visuales 2025 y, más recientemente, la obtención de una mención honorífica en la 1° Edición del Premio Witcomb a las Artes Visuales (2026).

image Ana en la 1° Edición del Premio Witcomb a las Artes Visuales (2026), donde obtuvo Mención Honorífica

Para Trella, esta oportunidad representa una verdadera bisagra de visibilidad. "Siempre la muestra individual de un artista es importante; y más en un lugar donde no has expuesto antes... es como bisagra y está buenísimo. La verdad que estaba esperando muchísimo este momento, así que estoy muy contenta", confesó la creadora, que subrayó el esfuerzo detrás de cada lienzo.

"El arte es un trabajo y lleva muchísimas, muchísimas horas, no sólo de producir y pintar las obras, o lo que sea que hagas, sino también de gestionar para que pasen todas estas cosas y realmente puedas mostrar las obras; porque si no, se quedan encerradas en el taller y no las termina viendo nadie. Y, claramente, esa no es la idea", cerró Ana.