Usted Señálemelo llega a San Juan con su gira "Términos y condiciones"

La banda mendocina se presentará el 19 de agosto en Hugo, en una de las fechas de su nueva gira, que también tendrá una parada en Mendoza.

La banda argentina Usted Señálemelo llegará a San Juan el próximo miércoles 19 de agosto para presentar su gira “Términos y condiciones”. El show será en Hugo, en una noche que marcará el regreso del grupo mendocino a los escenarios de la región.

La presentación forma parte de una serie de fechas anunciadas por la banda, que también tendrá una actuación el 21 de agosto en el Auditorio Bustelo de Mendoza. La propuesta está vinculada a la nueva etapa musical del grupo y combina su característico sonido con una puesta en escena renovada.

Una gira que pasa por San Juan y Mendoza Usted Señálemelo se convirtió en una de las bandas más destacadas de la escena alternativa argentina y, con el paso de los años, amplió su público más allá de Mendoza.

En San Juan, la fecha del 19 de agosto será una oportunidad para que sus seguidores puedan disfrutar en vivo de sus canciones y de la propuesta de la gira “Términos y condiciones”, presentada con una estética marcada por el blanco y negro y una puesta audiovisual que acompaña al espectáculo.

La banda viene construyendo una trayectoria que combina indie rock, pop y distintos elementos de la música alternativa, con canciones que lograron instalarse entre el público joven.