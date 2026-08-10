"Deolinda", el musical que regresa a las tablas sanjuaninas

Tras el éxito de su estreno en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario y su reposición en el Teatro Sarmiento, "Deolinda", el musical de Pablo Flores Torres (Alberdi), a cargo del elenco Clann y dirigida por Selene Flores Torres, volverá a escena el próximo 22 de agosto en el Cine-Teatro Municipal de Capital .

Shakira, Maluma y Carlos Vives, devastados por la tragedia en Colombia: "Qué dolor"

Valentina Kuchen, la bailarina sanjuanina que despliega sus alas en Alemania

Esta nueva presentación responde a la calurosa repercusión obtenida en sus pasadas funciones, donde las entradas se agotaron de manera anticipada dejando a numeroso público con ganas de apreciar la producción.

“ Tuvimos una hermosa recepción del público, sala llena en el estreno y muchísima convocatoria luego en el Teatro Sarmiento. Hubo hermosas críticas y muchos pedidos de que volvamos a hacer funciones porque había gente que quería volver a ver la obra ”, contó la directora sobre el destacado recorrido que viene realizando la puesta en escena local.

Para este regreso de Deolinda Correa al escenario municipal, el espectáculo contará con novedades importantes en la conformación de su equipo artístico.

“ Este año tenemos elenco renovado, con chicos nuevos que entraron a través de audiciones, todos artistas sanjuaninos ”, subrayó la directora, destacando la consolidación del elenco independiente Clann en este proyecto, tan hondo para los sanjuaninos.

Una Deolinda que canta y baila

Reinterpretando la leyenda de la Difunta Correa con una sensibilidad contemporánea, la trama se traslada al Vallecito de 1850 para seguir los pasos de Deolinda. Esta querida joven pueblerina se encuentra próxima a contraer matrimonio con David, su prometido, cuando la codicia del comisario Ordóñez irrrumpe abruptamente para amenazar su futuro juntos.

Deolinda en el Teatro Sarmiento

El relato explora la resiliencia y el afecto frente a la adversidad, desviando la mirada del trágico desenlace tradicional para enfocarse en los acontecimientos previos que marcaron su vida.

La propuesta escénica despliega canciones inéditas, arreglos corales y complejas piezas de baile que fusionan el lenguaje del teatro musical con matices folclóricos regionales.

La cita en el Cine Teatro Municipal

Deolinda - El Musical