    • 10 de agosto de 2026 - 21:00

    "Deolinda", el musical que regresa a las tablas sanjuaninas

    Escrita por Pablo Flores Torres y a cargo de la compañía Clann, será el 22 de agosto, en el Cine Teatro Municipal de Capital.

    Deolinda - El musical, llegará este mes al Cine Teatro Municipal de Capital

    Deolinda - El musical, llegará este mes al Cine Teatro Municipal de Capital

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    Por Estela Ruiz M.

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    Esta nueva presentación responde a la calurosa repercusión obtenida en sus pasadas funciones, donde las entradas se agotaron de manera anticipada dejando a numeroso público con ganas de apreciar la producción.

    Tuvimos una hermosa recepción del público, sala llena en el estreno y muchísima convocatoria luego en el Teatro Sarmiento. Hubo hermosas críticas y muchos pedidos de que volvamos a hacer funciones porque había gente que quería volver a ver la obra”, contó la directora sobre el destacado recorrido que viene realizando la puesta en escena local.

    Para este regreso de Deolinda Correa al escenario municipal, el espectáculo contará con novedades importantes en la conformación de su equipo artístico.

    Este año tenemos elenco renovado, con chicos nuevos que entraron a través de audiciones, todos artistas sanjuaninos”, subrayó la directora, destacando la consolidación del elenco independiente Clann en este proyecto, tan hondo para los sanjuaninos.

    Una Deolinda que canta y baila

    Reinterpretando la leyenda de la Difunta Correa con una sensibilidad contemporánea, la trama se traslada al Vallecito de 1850 para seguir los pasos de Deolinda. Esta querida joven pueblerina se encuentra próxima a contraer matrimonio con David, su prometido, cuando la codicia del comisario Ordóñez irrrumpe abruptamente para amenazar su futuro juntos.

    Deolinda en el Teatro Sarmiento

    Deolinda en el Teatro Sarmiento

    El relato explora la resiliencia y el afecto frente a la adversidad, desviando la mirada del trágico desenlace tradicional para enfocarse en los acontecimientos previos que marcaron su vida.

    La propuesta escénica despliega canciones inéditas, arreglos corales y complejas piezas de baile que fusionan el lenguaje del teatro musical con matices folclóricos regionales.

    La cita en el Cine Teatro Municipal

    Deolinda - El Musical

    • Día: sábado 22 de agosto
    • Hora: 20:00 h
    • Lugar: Cine-Teatro Municipal de Capital
    • Entradas: cuestan $20.000 y pueden adquirirse por boletería o en entradaweb.com.ar
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