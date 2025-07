La Deolinda canta y baila en San Juan Con elenco local, estrenará el 11 de julio en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

FOTOS DANIEL ARIAS

A un año de su estreno en el porteño Teatro Regina, la próxima semana debutará en la provincia Deolinda, obra de teatro musical del sanjuanino Pablo Flores Torres. Se trata de una propuesta que desde 2016 rondaba en la cabeza de su creador, quien -radicado en la Capital, desde donde continúa su aporte al género- decidió encarar la vida de la mujer convertida en leyenda por la fe popular. Pero no lo hizo centrándose en su destino trágico, ya bien conocidos por todos, sino en la previa; y de hecho, el musical cierra el telón cuando Deolinda Correa decide aventurarse al desierto en busca de su amor. Alrededor de esa idea se tejió este espectáculo destinado a toda la familia, que seguramente será del interés de los devotos de “la Difunta Correa’, pero también de quienes gusten del teatro musical en general. Claro que hay otro condimento que hace especial esta apuesta artística, más allá de la temática que aborda, tan cercana para los sanjuaninos: en la provincia será llevada a escena por un elenco local, la compañía independiente Clann, con Selene Flores Torres (hermana de Pablo) en la dirección.

“La verdad que lo veníamos deseando mucho y se nos estaba haciendo complejo viajar desde Buenos Aires con todo un elenco, así que se armó un cast puramente sanjuanino. Pero además también nos planteamos esto de que sonaba un poco raro que fueran de Buenos Aires a contarte una historia tuya ¿no? Por eso decantó en que fueran elenco y producción locales. Es una producción hermosa, tal cual se hizo en el CABA, pero con el equipo de allá’, adelantó a DIARIO DE CUYO Pablo, quien, por compromisos asumidos con anterioridad, no sabe si podrá llegar al estreno, aunque manifestó sus ganas de presenciar alguna de las funciones.

En pleno ensayo. Parte del elenco local que estrenará en la provincia el musical que el año pasado debutó con éxito en Buenos Aires.

“Para mí, como directora general del elenco, es una obra que me conmueve mucho a nivel personal, ya que considero que todos, cualquiera sea la religión o fe que tengamos, conocemos la historia de la Difunta Correa. Y con todo el respeto que se merece, es un honor para mí poder poner en escena esta obra en la provincia de San Juan, de donde ella es, y hacerlo con artistas locales, un elenco conformado por 16 personas que buscan representar la historia de la mejor forma’, sumó Selene.

“Están trabajando fuerte, respetan las coreos de Barbie Majule, que es la coreógrafa de Buenos Aires, obviamente con el montaje de Selene. Hay algunos ajustes a la sala, más que nada por cuestiones técnicas, pero los arreglos corales, todo, es tal cual. Es como se hace siempre que se compra una obra o que se hace una licencia. Y si bien chequeé que todo estuviera acorde, delegué todo en el equipo de San Juan, que sé que trabaja muy bien’, acotó Pablo, quien no descarta que en algún momento haya un cruce de elencos.

“Yo pienso que en algún momento vamos a hacer ese intercambio. Ahora queríamos que suceda esto, que lo represente en San Juan el elenco de San Juan; y después, por qué no, hacer un intercambio cultural donde pueda viajar parte del elenco de acá y convivir con el de allá o viceversa, como se ha hecho en otras provincias. Porque sí, es la primera vez que Deolinda se hace con elenco plenamente local, porque hasta ahora todas las funciones fuera de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Rosario por ejemplo, habían sido con mitad local, mitad elenco porteño. Es la primera vez que tenemos esta experiencia y confiamos plenamente, porque son unos genios los chicos de San Juan, nada que envidiar, nada que ellos no puedan hacer’, se explayó el autor, ahora abocado al musical sobre Juan Bautista Alberdi; y que también se desempeña como docente en la Licenciatura en Artes Escénicas acá en la Universidad Argentina de la Empresa.

Respecto de su creación, el músico comentó que tiene mucho de “sanjuaninidad’, como dijo. “Si bien tiene las características propias de un musical -estilo Disney por así decirlo, para que se entienda el concepto- también tiene un ritmo muy nuestro, muy folclórico, se sienten unas cuequitas por momentos. Y también, en la historia, hay otros guiños. Está el personaje de Mariana, “La India Mariana”, que dramatúrgicamente metí en la historia. Me pareció lindo, fue como decir “Bueno, ya que vamos a hablar de San Juan y no sé cuántas veces voy a tener oportunidad acá en Buenos Aires de contar una historia de San Juan, pongo otras referencias también’, relató Pablo, quien claramente tomó varias licencias artísticas para encarar su versión de esta parte de la vida de Deolinda, de la que, además, no abundan registros. Por eso, entre otras cosas, también se nutrió del relato realizado por su tía Emilia Flores de Tejada, un libro de mitos y leyendas que se usó en las escuelas. “Me gustó como lo encaró’, supo decir en su momento.

“Yo estoy muy feliz de haberla concretado. Deolinda, el Musical me ha dado satisfacciones muy lindas. Acá en Buenos Aires hubo una recepción hermosa, siempre las funciones estuvieron estalladas de gente y mirá que es un teatro grande el Regina, un teatro del circuito comercial, cosa que por otro lado me daba un miedo tremendo (risas). Pero la devolución fue hermosa y de algún modo reafirmó lo que pensaba, esto de que la sentían como una historia propia, no solo de San Juan, una historia argentina. Era muy hermoso saber que también tomaban esta leyenda como propia’, relató sobre la experiencia porteña, que por ejemplo tuvo entre el público a la actriz Nora Cárpena. “Y bueno, luego el premio (NdeR, votada por el público, ganó dos premios GEA al teatro musical en Buenos Aires), el reconocimiento de ser declarada de Interés cultural, y ahora por fin desembarcar en San Juan… Es algo que completa un círculo, que me hace muy feliz’, destacó Pablo, deseoso de poder pispear lo que ocurre con su creación en su tierra natal.

MIRA TAMBIÉN Jesús envía a 72 misioneros

“Es un gran honor traer esta obra a San Juan, es un gran honor poder seguir apostando al teatro musical independiente y siempre se agradece que el público vaya al teatro a ver estas obras, apoyando a los artistas locales; y justamente ahora, con un tema tan particular como es la historia de la Difunta Correa’, cerró Selene.

>> Para agendar

Deolinda, el Musical. Viernes 11 de julio, a las 20:30 hs, en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, entrada general, $12.000 (en boletería y también por tuentrada.com). El 18 de julio, a las 20:30 h, en el Teatro Sarmiento, con anticipadas al 2644107577.

Ambientada en el 1850, en el pueblo de Vallecito, aborda la historia de Deolinda, a punto de casarse con su prometido, David. Sin embargo, el comisario Ordoñez -que quiere quedarse con ella- desata un conflicto que afectará el destino de los enamorados. Reinterpretación del mito de la Difunta Correa, con canciones y coreografías originales.

Libreto y música original: Pablo Flores Torres. Letras: Cesáreo Alfonso García. Coreografías: Barby Majule. Dirección general y coreográfica: Selene Flores Torres. Dirección teatral: Julieta Rodríguez. Dirección vocal: Mariana Viera Campbell. Dirección coral: Elisa Navarro. Asistencias: Antonella Molina y Luz Noguera. Cobertura de contenido: Ángela Tapia.

Protagónicos: Yuliana Guevara (Deolinda), Ignacio Estevez (David), Luna Herrera Conti (Mariana) y Gabriel Navarro (comisario). Ensable: Lourdes Rodríguez (Matito), Guadalupe Gomis (quirquincho), Candela Godoy (guanaco), Ramiro Carabajal (teniente), Agustín Guzmán (cura), Martina Monassa, Emilia Carrión, Teresita Quevedo, Patricia Correa, Constanza Puga, Laila Burgoa y Agostina Ramella.