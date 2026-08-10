Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc: "La magia se desvaneció"

Sabrina Rojas confirmó el final de su relación con José Chatruc y puso fin a las especulaciones que habían surgido en las últimas horas. La conductora de Pasó en América comunicó la separación a través de sus redes sociales y dejó en claro que se trató de una decisión tomada de común acuerdo y sin conflictos.

La actriz eligió un fondo blanco para compartir un mensaje directo con sus seguidores y explicar qué había ocurrido con el vínculo que había comenzado a tomar fuerza públicamente durante los primeros meses del año.

“Pasé por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, escribió Rojas.

Luego, tuvo palabras de cariño para quien fue su pareja durante los últimos meses. “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”, agregó.

Por el momento, José Chatruc no realizó declaraciones públicas sobre la separación. El exfutbolista de Racing tampoco compartió en sus historias de Instagram el mensaje publicado por Sabrina Rojas y continuó con sus publicaciones habituales, manteniendo un perfil bajo frente a la noticia.

El final sorprendió a quienes habían seguido de cerca la relación, especialmente porque durante los últimos meses ambos habían protagonizado distintas apariciones y habían dejado varias señales de que atravesaban un momento sentimental.

La historia entre Rojas y Chatruc comenzó a tomar fuerza en marzo, cuando en Intrusos (América) Paula Varela contó detalles sobre el acercamiento entre ambos. En ese momento, Rodrigo Lussich mostró una fotografía de la pareja cenando en Novecento, mientras que la periodista explicó que compartían un grupo de amigos.

“Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas”, había contado Varela.

La periodista también señaló que el vínculo había nacido en medio de esas reuniones y salidas compartidas. “Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete”, relató.

De los rumores al romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc

La relación comenzó a hacerse cada vez más evidente con el paso de las semanas. En abril, Sabrina Rojas y José Chatruc viajaron juntos a Punta del Este, aunque en ese momento todavía evitaban ponerle una etiqueta al vínculo.

A mediados de abril tuvieron su primera aparición pública juntos en una obra de teatro. Allí, ante las cámaras de LAM, la actriz había definido la relación con una particular expresión: “Somos amigovios, amigos que se besan”.

Con el tiempo, las señales fueron cada vez más claras: hubo cenas, escapadas, momentos románticos y dedicatorias en redes sociales. Finalmente, la propia Sabrina se refirió abiertamente a sus sentimientos durante una entrevista con Teleshow en junio.

“Se puede hablar de amor. Hace muy poco que estamos y siempre digo paso a paso, y soy consciente de que se puede terminar mañana por cualquier cosa de la vida, porque uno se desenamore o por lo que sea. Pero sí, lo estoy viviendo muy tranquila y me lo estoy permitiendo”, había expresado.

En aquella oportunidad, Rojas también había destacado especialmente las cualidades de Chatruc y revelado qué era lo que la había enamorado de él.

“No me había pasado con nadie de registrar tantas cosas lindas que decís: ‘Ay, qué espectacular este hombre’. En él encontré un hombre muy íntegro, y eso me encanta y me seduce”, había asegurado.

También lo describió como “un hombre inteligente, con sentido del humor, con sentido común, culto, divertidísimo, muy bien plantado en la vida, profesional, buen papá”, y concluyó con una frase que reflejaba el entusiasmo que tenía por la relación: “¡Guau, qué flor de hombre este!”.

Ahora, apenas unos meses después de aquellas declaraciones, Sabrina Rojas confirmó que la historia llegó a su final. Sin reproches ni conflictos públicos, la actriz eligió despedir el vínculo con palabras de afecto y con la intención de conservar los momentos compartidos como “un hermoso recuerdo”.