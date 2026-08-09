    • 9 de agosto de 2026 - 18:45

    La Joaqui rompió en llanto al revelar el consejo que le dio Pampita tras separarse de Luck Ra

    La cantante habló de su presente sentimental y contó cuál fue el consejo de la modelo que la acompañó durante los días posteriores a la ruptura.

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    La Joaqui - Pampita. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días de confirmar su separación de Luck Ra, La Joaqui contó cómo atraviesa este difícil momento. La artista reveló que encontró apoyo en Pampita y en varios videos de la modelo que guardó en su celular.

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    Filtran foto de La Joaqui llorando tras haberse separado de Luck Ra

    La Joaqui contó cómo Pampita la ayudó tras separarse de Luck Ra

    Durante su participación en PH, Podemos Hablar, La Joaqui escuchó atentamente una reflexión de Pampita sobre las relaciones y la posibilidad de volver a enamorarse. La conductora aseguró que, aunque una separación pueda parecer definitiva, el corazón conserva la capacidad de volver a sentir.

    La cantante se mostró conmovida por sus palabras y sorprendió al revelar que durante los últimos días había descargado varios videos de Pampita. Según explicó, recurrió a esos clips para encontrar alivio mientras intenta reconstruirse emocionalmente después del final de su relación con Luck Ra.

    “Hay un clip que ella dice que nadie es mala persona por dejarte de amar. Yo me aferré a eso”, confesó La Joaqui. La declaración provocó una reacción inmediata de Pampita, quien bromeó con haberse convertido en una especie de “autoayuda” para la artista en medio de su separación.

    La Joaqui habló del dolor que atraviesa por su ruptura con Luck Ra

    En otro momento de la charla, La Joaqui aclaró que sus lágrimas no buscan responsabilizar públicamente a su expareja. “Tampoco es que lloro por efecto, no soy una mente maestra que quiere manipular al mundo”, expresó.

    La artista también remarcó que comprende la empatía que recibió tras conocerse su ruptura con Luck Ra. Sin embargo, aseguró que intenta mantener la misma actitud de siempre: “Yo lloro porque tengo que seguir trabajando”.

    Por su parte, Pampita recordó sus propias experiencias sentimentales y aseguró que después de atravesar momentos difíciles pudo volver a enamorarse. Sus palabras emocionaron a La Joaqui, quien encontró en su testimonio una forma de mirar hacia adelante y comenzar una nueva etapa.

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