El regreso de un clásico: Expresión Contemporánea vuelve en vacaciones con "Sueños del Corazón"

El elenco Expresión Contemporánea ya es un clásico en el rubro del teatro para chicos en la provincia . Y en ese tren, dirá presente una vez más en este receso invernal, con su última producción: "Sueños del Corazón" . La esperada propuesta se presentará el próximo 8 de julio en el Teatro Sarmiento y el viernes 10 de julio en el Teatro del Bicentenario.

Con una puesta en escena que reúne a diez actores y despliega atractivas coreografías, la obra indaga en una fascinante historia que revela el origen de un mito: descubrir por qué la Reina Roja se convierte en villana . La pieza propone un viaje dinámico y reflexivo pensado minuciosamente para cautivar a los espectadores.

Fundado en 1994, Expresión Contemporánea ha abordado distintos género y públicos con sus propuestas. Sin embargo, también ha logrado consolidar un repertorio que, con los más pequeños en foco, va rotando según las ocasiones . Entre sus producciones más destacadas se encuentran Los sueños de Cenicienta —una obra con 25 años de vigencia que se presenta tanto en escuelas como en su propia sala—, Donde comienzan las maravillas (su particular versión sobre el universo de Alicia), Chocolate con churros, Fernanda y el canto que volvió y La bella durmiente del bosque. A ese combo se sumó Sueños del corazón, a fines del año pasado.

" Yo creo que en realidad no es teatro para niños, porque hacemos para todo público. Yo no creo en que los espectáculos sean para niños, sino para la familia, para todas las familias ", aclaró en diálogo con DIARIO DE CUYO Mónica Munafó, directora del elenco, quien, consultada sobre por qué son uno de los pocos grupos que se dedican a esto en San Juan, dio una respuesta tajante:

" Es complicado hacer 'teatro para niños' porque es un público muy exigente . Por eso nosotros ensayamos tanto, hasta los domingos, y tratamos de perfeccionar lo que vamos a mostrar. Nosotros ensayamos hasta los días domingos, porque sabemos que es muy exigente y muy perfeccionista. Y también es un público sincero, si no le gusta lo que está viendo, te dice que es aburrido o lo demuestra... Por suerte nunca nos pasó", sonrió con alivio Munafó antes de explayarse en el tema.

Donde comienzan las maravillas

"Nosotros somos docentes de teatro. El elenco nace de la Escuela de Recitación y Artes Escénicas, que se llama también Expresión Contemporánea, y trabajamos mucho con niños. Ellos van todos los viernes, de 19:00 a 21:00 h, con muchas expectativas. Entonces entendemos el lenguaje de estos pequeños, que siempre nos enseñan a nosotros. Captamos todos los planteos que ellos tienen y tratamos de llevarlos a escena", sumó.

Fernanda y el canto que volvió

¿Y cómo hacen, en tiempos de hiperconectividad, para mantener a los chicos sentados durante 40 minutos mirando una obra de teatro? Si bien la competencia con las pantallas digitales es un desafío cotidiano, Expresión Contemporánea prefiere no ver a los dispositivos como rivales. "Nosotros usamos las pantallas como herramienta cuando tenemos que utilizarlas porque creemos que los chicos tienen otro chip y nos adaptamos a eso", señaló la directora. Sin embargo, remarcó el poder intrínseco del escenario vivo: "Pero cuando existe la magia del teatro, no hace falta. Y te aseguro que en las funciones, las pantallas quedan de lado".

La bella durmiente del bosque

20 años en Rawson

El Espacio Cultural Expresión Contemporánea cumplirá el próximo mes de agosto 20 años de existencia en el departamento de Rawson. Se trata del único teatro independiente de la zona, sostenido a pulmón por un comprometido equipo que concibe a este espacio como un verdadero hogar creativo, tal como subrayó Munafó.

A la par de sus habituales propuestas familiares, el grupo demuestra una versatilidad artística que los ha llevado a abordar textos complejos para el público adulto y juvenil, como su aclamada versión de La casa de Bernarda Alba, con la cual han llenado salas y han convocado a numerosas comunidades escolares; obras que también han salido del departamento y de San Juan.

La directora enfatizó el rol social y transformador que impulsa el proyecto en toda la provincia. "Nosotros creemos que el arte es el transformador de vidas. Puede ser muy difícil tu realidad, tu hoy, pero el arte lo transforma", concluyó Munafó.