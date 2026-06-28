Domingo fresco en San Juan: así estará el estado del tiempo este domingo 28 de junio

Domingo muy fresco en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 28 de junio se presentará con una temperatura mínima de -1,5°C y una máxima de 13°C, sin probabilidades de precipitaciones y con viento en calma.

Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 2°C y vientos del sector sudoeste que soplarán entre 13 y 22 km/h. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable. Para la tarde se espera un cielo despejado, una temperatura que alcanzará los 13°C y vientos del sur con velocidades entre 13 y 22 km/h, luego el viento rotará al norte por la noche.

Para los próximos días, el pronóstico extendido anticipa mañanas con temperaturas bajo cero y tardes frescas, manteniendo las condiciones invernales sobre la provincia. Para el inicio de la semana se esperan máximas de 12ºC y 13ºC respectivamente, pero según el SMN el miércoles la máxima será de 7ºC y el jueves de apenas 4ºC marcando quizás la jornada más fría del año.

Pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.