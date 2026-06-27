Del vidrio común a piezas únicas, auténticas y originales, el proceso artesanal que despertó la pasión de Verónica Nieto

Lo que comenzó como una actividad para disfrutar en su tiempo libre terminó convirtiéndose en una pasión que hoy ocupa buena parte de sus días. Hace cinco años, Verónica Nieto asistió a un taller de trabajo en vidrio sin imaginar que ese primer acercamiento marcaría el inicio de un camino creativo que no dejó de crecer.

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"Empecé como un hobby. Se convirtió en un hobby que fue creciendo. Y bueno, aquí estoy" , resume entre sonrisas la emprendedora sanjuanina. Su stand no pasa desapercibido en cada feria en la que participa. Sucede que la delicadeza de cada pieza, colores vibrantes, combinaciones únicas llaman la atención de cualquiera.

Su trabajo consiste en transformar vidrio, tanto reciclado como nuevo y de distintos colores, en objetos decorativos y de uso cotidiano. Cada pieza es pintada completamente a mano y luego pasa por un proceso de horneado que modifica las propiedades del material, llevando a que el vidrio se vuelva más resistente.

La técnica permite reutilizar materiales y también dar nueva vida a objetos que ya habían cumplido su función original. Con paciencia y creatividad, cada pieza atraviesa varias etapas antes de llegar al resultado final.

La variedad de productos que crea es verdaderamente amplia, variada y surtida. Verónica confecciona desde elementos para la construcción, como ladrillos de vidrio, hasta bachas para baño, juegos de platos, fuentes y distintos objetos de decoración.

Sin embargo, reconoce que elige cuidadosamente qué llevar a cada feria en la que participa. "Hago muchos tipos de objetos, pero a la feria traigo lo más chiquito, lo que es menos pesado también", comentó.

Cada creación implica mucho más que aplicar pintura sobre el vidrio. Detrás existe un proceso de selección de colores, diseño y cocción que requiere tiempo y precisión. "Aunque sea un objeto que no tenga un dibujo específico, elegir los colores, combinarlos... todo tiene su trabajo", señaló.

El trabajo que comienza con el reciclado del vidrio culmina con uno de los momentos que más disfruta, que es cuando los sanjuaninos se topan con sus creaciones. "La gente se sorprende por todo lo que se puede hacer con el vidrio. También se sorprende cuando descubre que las piezas están pintadas completamente a mano y por todo el proceso que tienen", contó.

Aunque la venta de sus productos genera un ingreso económico, Verónica aclara que continúa desarrollando otras actividades laborales.

Un trabajo donde cada pieza es diferente, auténtica y única

Al tratarse de un proceso artesanal, no existen dos piezas exactamente iguales. Cada objeto conserva el sello de quien lo creó, desde la combinación de colores hasta los pequeños detalles que aparecen durante el horneado.

Para Verónica, esa identidad es justamente uno de los mayores atractivos de su trabajo: convertir un material cotidiano como el vidrio en piezas exclusivas que combinan arte, funcionalidad y, en muchos casos, reciclaje.

Quienes quieran conocer o adquirir sus trabajos pueden hacerlo visitando el showroom que se encuentra en Rivadavia, en inmediaciones de la ex Bodega Cinzano; contactándola por su cuenta de Instagram @veronieto.piezasdevidrio; o en las múltiples ferias que se realizan en la provincia.