    • 27 de junio de 2026 - 19:49

    Soldados del RIM 22, especialistas en búsqueda y rescate, partieron hoy hacia Venezuela para colaborar

    Personal del RIM 222 fue convocado por el Ministerio de Defensa debido a su capacitación y formación técnica en búsqueda y rescate.

    Soldados del RIM 22 partieron hoy sábado rumbo a Venezuela para colaborar en la búsqueda y rescate de personas.

    Soldados del RIM 22 partieron hoy sábado rumbo a Venezuela para colaborar en la búsqueda y rescate de personas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El RIM 22 recibió de parte del Ministerio de Defensa la orden de alistar y desplegar personal capacitado para realizar actividades de tipo USAR, consistentes en búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, para viajar a Venezuela. Por este motivo, hoy partieron desde San Juan rumbo al aeropuerto de Mendoza y con destino a Buenos Aires, 11 efectivos del regimiento.

    Leé además

    Para detectar las infecciones de transmisión sexual, e Ministerio de Salud de la provincia dispuso una campaña gratuita, que resguarda la confidencialidad.

    Infecciones de transmisión sexual: San Juan lanza una campaña para promover testeos rápidos y gratuitos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Viento.

    Emitieron un alerta por fuertes vientos para gran parte de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El grupo que se desplegará en Venezuela incluye especialistas en operaciones en el terreno, comunicaciones, rescatistas de altura, enfermeros de combate y un enfermero veterinario. Además se despliega un binomio K9 del RIM22 integrado por Decker, un perro de búsqueda y rescate de raza malinois, certificado para este tipo de actividades.

    Capacitación permanente en el RIM 22

    Este despliegue es el resultado de un riguroso proceso de formación técnica y profesional que recibieron los soldados. Durante el mes de junio como parte de su actualización y mantenimiento de su capacitación el personal realizó:

    • Taller de Respuesta ante Catástrofes Naturales. concluido apenas días antes del despliegue, este ejercicio integral en San Juan permitió validar protocolos de búsqueda, localización y evacuación de víctimas en escenarios de alta complejidad.
    • Certificación de Binomios K-9: la patrulla cuenta con los canes “Derek” (RIM22) y “Jack” (Batallón de Ingenieros de Montaña 8). Ambos binomios poseen la Acreditación Nacional de Binomios de Búsqueda, garantizando la detección precisa de personas atrapadas.

    Capacidad logística y operativa

    Además de personal, el Ministerio de Defensa traslada a Venezuela recursos críticos para la supervivencia en la zona de desastre, incluyendo plantas potabilizadoras de agua, equipos de protección respiratoria para entornos con escombros, carpas, suministros médicos y tecnología de drones para reconocimiento aéreo.

    La operación es coordinada por la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias (DIMAE) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), operando bajo estándares internacionales.

    Con este despliegue, el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Teneinte Coronel Juan Manuel CABOT”, reafirma el compromiso irrenunciable del Ejército Argentino en su rol subsidiario de apoyo a la comunidad y cooperación internacional ante situaciones de emergencia y catástrofe.

    El Ministerio de Defensa ordenó el alistamiento y despliegue de varias fracciones de apoyo humanitario con distintas características y funciones. El despliegue comenzó en el día de ayer viernes 26 de junio con personal y medios de las tres Fuerzas Armadas que cumplirán funciones de apoyo sanitario con médicos y enfermeros; apoyo de comunicaciones, con el empleo de antenas satelitales; apoyo con vuelo de drones; apoyo de potabilización de agua, con plantas de potabilización del ejército; y apoyo técnico para la búsqueda y rescate de personas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Artistas de La Rioja subirán al escenario mayor de la Fiesta Provincial del Chivo, en Valle Fértil.

    Fiesta Provincial del Chivo en La Majadita: ya confirmaron la grilla de artistas en el evento

    Por Fabiana Juarez
    milagro en la bebida: policias salvaron a un bebe con dificultades para respirar y lo trasladaron al hospital

    Milagro en La Bebida: policías salvaron a un bebé con dificultades para respirar y lo trasladaron al Hospital

    Por Redacción Diario de Cuyo
    silvia martin, un ejemplo: descubrio una nueva vocacion tras jubilarse y sorprende con su propuesta de chocolate con alcaucil

    Silvia Martín, un ejemplo: descubrió una nueva vocación tras jubilarse y sorprende con su propuesta de chocolate con alcaucil

    Por Celeste Roco Navea
    dario barassi protagonizo una nueva campana turistica de san juan y sorprendio leyendo diario de cuyo

    Darío Barassi protagonizó una nueva campaña turística de San Juan y sorprendió leyendo DIARIO DE CUYO

    Por Redacción Diario de Cuyo