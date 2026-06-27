Soldados del RIM 22, especialistas en búsqueda y rescate, partieron hoy hacia Venezuela para colaborar

El RIM 22 recibió de parte del Ministerio de Defensa la orden de alistar y desplegar personal capacitado para realizar actividades de tipo USAR, consistentes en búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, para viajar a Venezuela . Por este motivo, hoy partieron desde San Juan rumbo al aeropuerto de Mendoza y con destino a Buenos Aires, 11 efectivos del regimiento.

El grupo que se desplegará en Venezuela incluye especialistas en operaciones en el terreno, comunicaciones, rescatistas de altura, enfermeros de combate y un enfermero veterinario. Además se despliega un binomio K9 del RIM22 integrado por Decker, un perro de búsqueda y rescate de raza malinois, certificado para este tipo de actividades.

Este despliegue es el resultado de un riguroso proceso de formación técnica y profesional que recibieron los soldados. Durante el mes de junio como parte de su actualización y mantenimiento de su capacitación el personal realizó:

Además de personal, el Ministerio de Defensa traslada a Venezuela recursos críticos para la supervivencia en la zona de desastre, incluyendo plantas potabilizadoras de agua , equipos de protección respiratoria para entornos con escombros, carpas, suministros médicos y tecnología de drones para reconocimiento aéreo.

La operación es coordinada por la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias (DIMAE) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), operando bajo estándares internacionales.

Con este despliegue, el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Teneinte Coronel Juan Manuel CABOT”, reafirma el compromiso irrenunciable del Ejército Argentino en su rol subsidiario de apoyo a la comunidad y cooperación internacional ante situaciones de emergencia y catástrofe.

El Ministerio de Defensa ordenó el alistamiento y despliegue de varias fracciones de apoyo humanitario con distintas características y funciones. El despliegue comenzó en el día de ayer viernes 26 de junio con personal y medios de las tres Fuerzas Armadas que cumplirán funciones de apoyo sanitario con médicos y enfermeros; apoyo de comunicaciones, con el empleo de antenas satelitales; apoyo con vuelo de drones; apoyo de potabilización de agua, con plantas de potabilización del ejército; y apoyo técnico para la búsqueda y rescate de personas.