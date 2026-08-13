San Juan vuelve a licitar el sistema de comunicaciones policiales por más de 18 mil millones de pesos

La Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan reactivó formalmente la licitación destinada a asegurar la operatividad del sistema de comunicaciones ASTRO P25, una herramienta tecnológica considerada el "corazón" de la coordinación operativa en situaciones críticas. El proceso administrativo contempla una millonaria inversión y un contrato a largo plazo.

DNI falsos en San Juan: condenaron a seis personas por aportar sus datos para usurpar identidades

Flagrancia, de San Juan a Perú: Olivares Yapur expone el modelo y un juez supremo peruano visitará la provincia

Tras un primer intento realizado en junio que no llegó a concretarse, el Ejecutivo provincial retomó el expediente manteniendo el presupuesto oficial fijado en $18.231.675.000, con el objetivo de blindar tecnológicamente a las áreas encargadas de velar por la tranquilidad de los sanjuaninos.

Fecha clave: La apertura oficial de sobres con las propuestas de las firmas interesadas se programó para el próximo miércoles 26 de agosto a las 09:00, en las instalaciones del Centro Cívico.

Duración del contrato: El acuerdo con la empresa adjudicataria se extenderá por un período total de cuatro años, garantizando estabilidad en los servicios de soporte.

Condición económica: Debido a las características técnicas específicas de la plataforma y del proveedor tecnológico asociado, los pliegos establecen que las ofertas deberán formularse en dólares estadounidenses.

Qué es el sistema ASTRO P25 y a quiénes alcanza

La tecnología en cuestión, desarrollada a nivel global por marcas líderes, constituye una red digital encriptada diseñada específicamente para actividades de misión crítica. Su principal diferencial radica en su absoluta independencia de las redes comerciales de telefonía o internet.

Esto significa que el sistema mantiene plena operatividad y canales seguros incluso en escenarios de catástrofes naturales, apagones masivos o situaciones de emergencia extrema donde la infraestructura convencional colapsa. Su uso diario involucra de manera directa a:

La Policía de San Juan.

El Servicio Penitenciario Provincial.

Los equipos de emergencias médicas.

Con este relanzamiento, la administración local busca asegurar que la logística de seguridad y prevención no sufra vulnerabilidades operativas en el corto ni mediano plazo, garantizando una respuesta estatal rápida y coordinada ante cualquier eventualidad.