Paro de colectivos suspendido: este viernes el transporte funcionará con total normalidad en San Juan

La UTA nacional postergó la medida de fuerza prevista para el final de la semana tras abrir una nueva instancia de negociación y continuará con las conversaciones durante la próxima semana, en una audiencia que fue pautada para el jueves 20.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció la suspensión temporal del paro de colectivos de 24 horas que estaba previsto para este viernes en el interior del país, llevando tranquilidad a miles de usuarios que dependen del servicio para movilizarse diariamente.

La medida había sido anunciada luego de más de tres meses de negociaciones sin avances entre el gremio y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), teniendo su foco en el transporte del interior del país, pues en AMBA el convenio es otro y se encuentra vigente.

De esta manera, la seccional local confirmó que en San Juan la actividad será totalmente normal y los colectivos cumplirán con sus recorridos habituales desde las primeras horas de la jornada.

Cómo sigue el conflicto salarial La medida de fuerza inicial había sido anunciada por el Consejo Directivo Nacional del gremio tras el fracaso de las negociaciones paritarias en demanda de una recomposición salarial que equipare los haberes del interior con los del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sin embargo, tras las gestiones encaradas en el ámbito laboral, el sindicato aceptó dar una nueva oportunidad al diálogo y postergar la huelga. Ambas partes acordaron una nueva audiencia formal para los próximos días, fecha en la que intentarán destrabar definitivamente el conflicto paritario.