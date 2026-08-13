El Aeroclub San Juan reprogramó la 2ª edición de puertas abiertas: conocé cuándo y a qué hora será

Con el objetivo de brindar un espectáculo de primer nivel y coordinar cada detalle logístico para la comodidad del público, el Aeroclub San Juan anunció una modificación en su calendario. La esperada 2ª edición de la Jornada de Puertas Abiertas, que originalmente estaba prevista para celebrarse este lunes 17 de agosto, debió ser reprogramada por razones de organización.
La cita aviadora se trasladó para el próximo lunes 24 de agosto, manteniendo intacta la diversidad de propuestas, el horario de convocatoria y la variada grilla de actividades pensadas para el disfrute de grandes y chicos.
El Aeroclub San Juan para toda la familia
El predio ubicado el departamento Pocito (Avenida Joaquín Unac y Calle 6) se transformará en el escenario de una experiencia inolvidable. Con entrada libre y gratuita, el evento invita a la comunidad a acercarse al apasionante universo de la aviación, conocer a los pilotos localmente formados y recorrer cada rincón de sus históricas instalaciones.
Entre los principales atractivos que tendrá la jornada, se destacan:
- Exposición de aeronaves: una muestra de aviones para ser fotografiados de cerca y aprender sobre su funcionamiento.
- Vuelos y acrobacias: la posibilidad de vivir la emoción de ver las máquinas en vuelo y disfrutar de la destreza del aire.
- Saltos en paracaídas: un espectáculo aéreo imperdible con profesionales surcando el cielo sanjuanino.
- Patio de comidas: espacios gastronómicos con variedad de opciones para almorzar o merendar en el lugar.
Espacio para el talento local: Feria de Emprendedores
A la oferta aeronáutica se le sumará una nutrida Feria de Emprendedores, diseñada como una vitrina comercial para visibilizar el trabajo de los productores e ingenios locales.
Desde la comisión organizadora señalaron que los cupos no están completamente cerrados, por lo que aquellos trabajadores independientes o firmas locales que deseen sumarse con su stand aún están a tiempo de inscribirse.
Para consultas, bases de participación e inscripciones de la Feria de Emprendedores, los interesados pueden comunicarse directamente vía WhatsApp al número 264 405-8515.
El Aeroclub en Pocito renueva su invitación para compartir una jornada distinta, rodeada de motores, pasión por el vuelo, compras locales y excelente gastronomía.