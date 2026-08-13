El Aeroclub San Juan reprogramó la 2ª edición de puertas abiertas: conocé cuándo y a qué hora será

Con el objetivo de brindar un espectáculo de primer nivel y coordinar cada detalle logístico para la comodidad del público, el Aeroclub San Juan anunció una modificación en su calendario. La esperada 2ª edición de la Jornada de Puertas Abiertas , que originalmente estaba prevista para celebrarse este lunes 17 de agosto, debió ser reprogramada por razones de organización.

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Gratis y para toda la familia, el Aeroclub San Juan vuelve con su jornada de puertas abiertas para vivir un Día del Niño especial

La cita aviadora se trasladó para el próximo lunes 24 de agosto , manteniendo intacta la diversidad de propuestas, el horario de convocatoria y la variada grilla de actividades pensadas para el disfrute de grandes y chicos.

El predio ubicado el departamento Pocito (Avenida Joaquín Unac y Calle 6) se transformará en el escenario de una experiencia inolvidable. Con entrada libre y gratuita , el evento invita a la comunidad a acercarse al apasionante universo de la aviación, conocer a los pilotos localmente formados y recorrer cada rincón de sus históricas instalaciones.

Entre los principales atractivos que tendrá la jornada, se destacan:

A la oferta aeronáutica se le sumará una nutrida Feria de Emprendedores , diseñada como una vitrina comercial para visibilizar el trabajo de los productores e ingenios locales.

Desde la comisión organizadora señalaron que los cupos no están completamente cerrados, por lo que aquellos trabajadores independientes o firmas locales que deseen sumarse con su stand aún están a tiempo de inscribirse.

Para consultas, bases de participación e inscripciones de la Feria de Emprendedores, los interesados pueden comunicarse directamente vía WhatsApp al número 264 405-8515.

El Aeroclub en Pocito renueva su invitación para compartir una jornada distinta, rodeada de motores, pasión por el vuelo, compras locales y excelente gastronomía.