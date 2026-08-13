    • 13 de agosto de 2026 - 11:46

    En Valle Fértil apuestan al deporte local con nuevas obras de infraestructura

    El municipio de Valle Fértil dio comienzo a algunos trabajos de mejoras en el Polideportivo Municipal.

    Comenzó la obra de refacción en el Polideportivo Municipal de Valle Fértil.

    Comenzó la obra de refacción en el Polideportivo Municipal de Valle Fértil.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Valle Fértil avanza de manera sostenida en el plan de puesta en valor y mantenimiento de los centros comunitarios y deportivos de la localidad. En esta oportunidad, el personal municipal se encuentra desplegando un amplio operativo de refacciones y embellecimiento en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

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    Imagen creada con IA

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    Desde el municipio dijeron que el objetivo de este plan es garantizar espacios óptimos y seguros para el desarrollo de diversas actividades físicas y recreativas.

    Refacciones en el playón multipropósito de Valle Fértil

    Entre las principales tareas que se están ejecutando en esta etapa, los equipos de trabajo avanzan con la pintura integral y el reacondicionamiento del playón deportivo principal. Este sector es clave para la vida deportiva del departamento, ya que allí se entrenan y disputan encuentros de disciplinas como Vóley, Hockey y Handball. Las obras incluyen el demarcado de líneas de juego, la reparación de grietas en el contrapiso y el acondicionamiento de los sectores perimetrales.

    De forma paralela a los trabajos en las mamposterías y superficies duras, se está llevando a cabo el proceso de resembrado y acondicionamiento del césped en la cancha de fútbol 11. Este tratamiento del suelo resulta fundamental para dejar el campo de juego en perfectas condiciones de cara al inicio de los próximos campeonatos locales y regionales, asegurando una rodadura adecuada de la pelota y reduciendo el riesgo de lesiones para los deportistas.

    El plan de trabajo trazado por la comuna no se detiene aquí. En una siguiente fase programada para los próximos días, el personal se trasladará al playón destinado de forma exclusiva a la práctica de Básquet, donde se realizarán tareas similares de pintura, reparación de aros y tableros, y señalización. Asimismo, la planificación general contempla la mejora de sanitarios, luminarias y áreas de descanso dentro del predio.

    Impulso a la infraestructura pública y al bienestar familiar

    Todas estas acciones forman parte de una política integral de mantenimiento de los espacios públicos urbanos. A través de este tipo de intervenciones, la gestión busca conservar la infraestructura existente en condiciones idóneas, permitiendo que niños, jóvenes y familias vallistas cuenten con un lugar más seguro, limpio y ordenado para el encuentro social, la recreación al aire libre y la práctica deportiva.

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