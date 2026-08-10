Valle Fértil impulsa el primer censo indígena municipal del país para diseñar políticas públicas con datos propios

En mayo del 2023 se oficializó la creación de la Dirección de Pueblos Originarios en la Municipalidad de Valle Fértil. La dependencia, única en el país, nació con la intención de impulsar la participación de los miembros de la comunidad en el diseño y gestión de las políticas para mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios. En ese contexto, este año se está trabajando arduamente para llevar adelante un proyecto inédito: un Censo Indígena .

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El accionar municipal en conjunto con las comunidades diaguitas Cacique Pedro Caligua, Ugno de los Managua, La Majadita y Misipay, propone una iniciativa que, de concretarse, no tendría antecedentes ni en San Juan ni en la región. El objetivo es contar con información estadística propia y actualizada sobre la realidad de las comunidades indígenas del departamento, una herramienta que permitirá planificar acciones y programas en función de las necesidades concretas de la población.

"Si bien el censo nacional incluye la categoría de pueblos originarios, son cinco preguntas que no permiten conocer en profundidad la realidad para determinar las necesidades y avanzar en políticas públicas. La idea es conocer para gestionar” , explicó a DIARIO DE CUYO el director de Pueblos Originarios de Valle Fértil, Emilio Berón.

La propuesta prevé institucionalizar este relevamiento como una política pública permanente, con una periodicidad de cuatro años. El proyecto contempla recopilar información demográfica, educativa, sanitaria, laboral, cultural y territorial de las comunidades, además de incorporar a personas que se autorreconozcan descendientes de pueblos originarios.

El funcionario indicó que la intención es concretar el trabajo antes de que finalice el año, aunque reconoció que el principal desafío será el tiempo y la logística que demanda una tarea de estas características. "Lo que más nos complica es el tiempo porque tenemos muchas actividades, pero una vez que podamos descomprimirnos queremos realizarlo antes de fin de año" , sostuvo.

El relevamiento demandará un importante trabajo de campo. Los equipos recorrerán el departamento para entrevistar familia por familia mediante cuestionarios de entre 20 y 30 preguntas. "Nos va a llevar mucho trabajo en territorio. Queremos relevar cada familia porque buscamos obtener información tanto cuantitativa como cualitativa. Eso requiere tiempo para entrevistar a cada una de ellas", explicó el funcionario municipal.

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Si bien la iniciativa forma parte de la agenda de trabajo de la dirección municipal, aun están trabajando en darle forma para que ningún detalle se escape. En este sentido, Berón explicó que, al ser la primera dirección con estas acciones a nivel nacional, no hay un camino allanado sobre qué hacer y cómo, siendo uno de los principales desafíos de su gestión.

Pese a ello, con este relevamiento lo que se pretende como objetivo principal es construir una base de datos que permita orientar las decisiones del Estado municipal y, al mismo tiempo, fortalecer las posibilidades de acceder a financiamiento para distintos proyectos.

En ese sentido, el director de Pueblos Originarios explicó que muchas de las comunidades del departamento no cuentan con personería jurídica, una situación que dificulta la gestión de recursos ante organismos provinciales, nacionales o internacionales.

La iniciativa se sustenta en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normativas que garantizan los derechos de identidad, participación y autodeterminación de las comunidades originarias. Además, forma parte del Plan de Gobierno Municipal 2023-2027 y del programa de trabajo de la Dirección de Pueblos Originarios.

Una vez concluido, el censo permitirá disponer de una base estadística local que facilitará la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas focalizadas, promoviendo además una mayor participación de las comunidades en las decisiones que las involucran.

"El relevamiento nos permitirá desarrollar políticas públicas focalizadas y responder de una manera mucho más eficiente a las necesidades reales de las comunidades", concluyó Emilio Berón.