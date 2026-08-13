    • 13 de agosto de 2026 - 13:00

    La UCCuyo brindará dos tours universitarios a estudiantes de los últimos años del secundario.

    La propuesta de la UCCuyo apunta a los estudiantes que no participaron de la Oferta Educativa o que aún no deciden qué estudiar.

    Vuelven los tours universitarios en la UCCuyo para estudiantes secundarios.

    Vuelven los tours universitarios en la UCCuyo para estudiantes secundarios.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Nuevamente la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) abrirá sus puertas para que los estudiantes de los últimos años del secundario recorran las instalaciones y conozcan a oferta académica. En agosto y octubre realizará un tour universitario para los alumnos que no pudieron participar de la Feria Educativa y que aún no deciden qué estudiar.

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    Alumnos de los últimos años del nivel secundario de la provincia tienen una nueva oportunidad de conocer la oferta académica de la UCCuyo de manera presencial. Desde la institución informaron que en lo que resta del año se realizarán dos tours universitarios.

    Cronograma de visitas a la UCCuyo

    Desde el área de Comunicación de la UCCuyo informaron que el primer tour universitario se realizará el próximo 25 de agosto, mientras que el segundo será el 6 de octubre para que más estudiantes puedan participar de la visita y recorrida por las instalaciones para conocer la oferta académica. Ambos arrancarán a las 17.

    Los dos tours mantendrán la misma modalidad. En primer lugar, los estudiantes visitantes serán recibidos en la Secretaría de Extensión por los consejeros de todas las facultades quienes se encargarán de darles una primera charla sobre las carreras que se dictan en cada unidad académica. Luego, podrán participar de dos recorridos.

    • Recorrido 1: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Filosofía y Humanidades.
    • Recorrido 2: Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Facultad de Ciencias Médicas, Instituto Santa María y Escuela de Seguridad.

    Los visitantes también podrán interactuar con alumnos, graduados y directores de carreras de las facultades visitadas donde participarán de dinámicas de presentación de carreras, recibir folletería y acceder a prácticas realizadas, en estos lugares, por alumnos de algunas carreras universitarias. Además, los chicos podrán visitar un stand donde les brindarán información referente a los cursos de ingresos y requisitos solicitados para generar las inscripciones.

    Cómo participar de los tours en la UCCuyo

    Para participar de los tours universitarios, los alumnos pueden ir solos, con familiares, docentes o amigos. Son abiertos y totalmente gratuitos. Deben completar un formulario en línea que se solicita por cuestiones de logística para una mejor organización. Los estudiantes interesados en hacer un tour deben ingresar y llenar el formulario en las redes sociales de la Universidad.

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