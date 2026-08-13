Sarmiento: Los Nocheros y Valentino Merlo serán los números centrales por los 118 años del departamento

El departamento Sarmiento se alista para vivir los festejos centrales por su 118º aniversario con una agenda cargada de actividades culturales, familiares y grandes figuras de la música nacional. Las celebraciones principales se llevarán a cabo durante el fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Predio Gaucho Riviello, ubicado en Media Agua, con acceso libre y gratuito para todo público.
El intendente municipal detalló que la propuesta está pensada para que las familias puedan disfrutar de jornadas completas, con la posibilidad de ingresar reposeras y heladeras para vivir una fiesta popular integrada.
Un fin de semana a pura música y tradición
Sábado 29 de agosto: La primera jornada encenderá los motores con la presentación de destacados artistas locales y academias de danza departamentales. El cierre estelar de la noche estará a cargo del joven fenómeno musical Valentino Merlo, quien hará bailar a todos los presentes. Paralelamente, las agrupaciones gauchas aportarán color con juegos tradicionales y destrezas criollas.
Domingo 30 de agosto: La música folclórica se adueñará del escenario mayor con el plato fuerte del cierre: la actuación de Los Nocheros, el histórico conjunto que repasa sus grandes éxitos festivaleros.
Desfile cívico-militar y una amplia agenda previa
Los festejos centrales no se agotan en el predio musical. El domingo 30, desde las 10:00, las actividades se trasladarán a la Avenida 25 de Mayo para dar paso al tradicional desfile cívico-militar, una de las convocatorias más convocantes y emotivas del calendario departamental.
Del desfile participarán instituciones educativas de todos los niveles, clubes deportivos, centros culturales, agrupaciones gauchas y asociaciones de autos clásicos. Además, se contará con el despliegue de las fuerzas de seguridad y formaciones invitadas que aportarán marcialidad a la jornada festiva.
La agenda aniversario incluirá también propuestas deportivas, culturales y eventos complementarios que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de agosto en el departamento.