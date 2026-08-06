    • 6 de agosto de 2026 - 19:05

    Sarmiento recibió respaldo de Deportes y retoma su agenda

    La Liga de Sarmiento habría paralizado sus torneos por falta recursos. Albardón y Jáchal siguen su calendario.

    Respiro. La Liga Sarmientina recibió respaldo de Deportes y volverá a tener competencia.

    Respiro. La Liga Sarmientina recibió respaldo de Deportes y volverá a tener competencia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La realidad del fútbol de los departamentos de San Juan no es fácil. La Liga Sarmientina había comenzado su temporada pero la falta de recursos económico obligó a la paralización del Torneo Apertura en julio pasado. Ese mismo panorama se repitió en Calingasta, Valle Fértil. 25 de Mayo y otros más. Quedando solamente en competencia Albardón, Jáchal y Caucete.

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    Este miércoles, Sarmiento recibió el subsidio y con eso normalizará su agenda deportiva en lo inmediato. Deportes realizó la entrega de materiales deportivos y un subsidio a la Liga Sarmientina de Fútbol, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la actividad y al crecimiento de las instituciones que forman parte de la entidad.

    La actividad contó con la participación del subsecretario de Deporte Federado; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; el presidente de la Liga Sarmientina de Fútbol, Luis Lahoz; y el director de Deportes del departamento, Jesús López.

    FINALES EN ALBARDON

    En la Liga Albardón-Angaco es momento de definiciones para el primer certamen del año. Este sábado y domingo serán jornadas de finales cuando se disputen los encuentros decisivos del Torneo Aperura 2026 en Cuarta y Primera División.

    El sábado, desde las 16,15 Sport Argentino y Campo Afuera definirán al mejor en Cuarta División, con presencia de las dos parcialidades. La tribuna local, del costado Oeste, será para los simpatizantes de Campo Afuera, mientras que en la tribuna Este, estarán los hinchas de Sport. Recordando que será un solo partido definitorio.

    El domingo, plato fuerte: final de Primera División entre Paso de Los Andes y Atlético San Miguel. Será desde las 16,15 con las dos parcialidades en el Polideportivo Municipal. La tribuna Oeste para los simpatizantes de Paso de Los Andes y en la tribuna Este, los hinchas de San Miguel.

    OFICIALES EN JACHAL

    En el Norte sanjuanino hay continuidad para la temporada 2026. Sábado con la fecha 10 de la Primera B y el domingo, para la jornada 9 de la Primera División de la Liga Jachallera que este viernes elegirá autoridades.

    El sábado, por la Primera B y en cancha de San Blas, La Falda abrirá ante Calle Varas desde las 14 y luego, de fondo el local San Blas recibirá al líder, Independiente de Gran China. En cancha de San Martín, en La Represa, La Frontera abrirá la programación contra San Roque y luego, de fondo, San Martín será local de Huaco. Quedarán libres Boca del Médano y Otra Banda.

    Para el domingo, toda la programación de la Primera A, con Arbol Verde, Estrella y Peñarol como escenarios. En el Verdolaga, en la primera función del domingo, Pampa Vieja se medirá con Niquivil y luego, el puntero Arbol Verde recibirá a Andacollo.

    En cancha Molinera, a primer turno, jugarán El Rincón con Central Norte y luego, de fondo, La Estrella protagonzará un nuevo clásico ante Argentinos de La Florida. Finalmente, en San Isidro, abrirán juego Sportivo Racing ante San Lorenzo, mientras que de fondo se enfrentarán Peñarol con el Atlético Pampa.

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