    • 6 de agosto de 2026 - 12:51

    Amenazaron con una bomba al Centro Cultural de Media Agua y desalojaron tres edificios

    La advertencia generó preocupación este jueves en Sarmiento y obligó a evacuar el espacio cultural, la Comisaría 8ª y el Juzgado de Paz. Policías, bomberos y personal especializado inspeccionaron la zona para determinar si había explosivos.

    Alarma en Sarmiento: amenazaron con una bomba al Centro Cultural de Media Agua y evacuaron tres edificios.

    Alarma en Sarmiento: amenazaron con una bomba al Centro Cultural de Media Agua y evacuaron tres edificios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una amenaza de bomba contra el Centro Cultural de Media Agua encendió las alarmas este jueves 6 de agosto en el departamento Sarmiento. Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades activaron el protocolo de emergencia y desalojaron inmediatamente el edificio.

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    El operativo preventivo también alcanzó a la Comisaría 8ª y al Juzgado de Paz, ubicados en las inmediaciones. Trabajadores y personas que se encontraban en esos espacios tuvieron que retirarse mientras las fuerzas de seguridad despejaban los alrededores y controlaban los accesos.

    La situación generó fuerte preocupación entre vecinos y empleados de la zona, quienes siguieron desde la distancia el despliegue policial. Hasta el momento no se informaron personas heridas ni afectadas.

    Revisaron el Centro Cultural tras la amenaza

    Efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos y personal especializado ingresaron al Centro Cultural para inspeccionar sus instalaciones y descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

    Durante el procedimiento se mantuvo restringida la circulación en los sectores cercanos. La intervención estuvo concentrada en resguardar a las personas y revisar el edificio señalado en la amenaza.

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    La amenaza de bomba obligó a desalojar el Centro Cultural de Media Agua, la Comisaría 8ª y el Juzgado de Paz. Foto: Gentileza radio Guía

    Por el momento, las autoridades no confirmaron si encontraron algún elemento sospechoso ni si la amenaza resultó falsa. Se aguarda un informe oficial con el resultado de la inspección y mayores precisiones sobre el origen de la advertencia.

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