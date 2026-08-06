Robo millonario a un empresario y su familia en Villa América: hacía un mes había sacado US$25.000 del banco

Un empresario sanjuanino y su familia fueron víctimas de un violento robo millonario en el barrio Villa América , en Capital. Tres delincuentes armados ingresaron a la vivienda, amenazaron a los ocupantes y escaparon con 25.000 dólares, tres millones de pesos y dos teléfonos celulares , según confirmaron fuentes judiciales .

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Uno de los datos que ahora concentra la atención de los investigadores es que los US$25.000 habían sido retirados del banco aproximadamente un mes antes del asalto y permanecían guardados en la vivienda. Ese detalle alimenta una de las principales hipótesis de la causa: determinar si los autores actuaron con información previa sobre la existencia del dinero.

Durante el hecho, los delincuentes ingresaron con el rostro cubierto y portando tres armas de fuego , descartándose así las versiones iniciales que mencionaban una pistola de aire comprimido o tipo airsoft.

En la casa se encontraba una mujer de 91 años junto a sus dos hijos, el empresario Bonanno y una hermana. Los asaltantes ejercieron violencia para exigir el dinero y uno de los hombres recibió un culatazo , es decir, un golpe con la parte trasera del arma de fuego. A pesar de ello, ninguno sufrió heridas de gravedad.

Las fuentes indicaron que los ladrones entraron directamente por la vivienda y luego huyeron a través del local comercial perteneciente a la familia. Antes de escapar revisaron la caja registradora del negocio, donde solo encontraron unos 10.000 pesos .

De acuerdo con la pesquisa, los asaltantes repetían insistentemente "dame la plata", aunque nunca mencionaron específicamente los dólares. Ese comportamiento también es analizado por los investigadores para establecer si conocían con precisión el dinero que buscaban o si actuaban bajo una información parcial.

La investigación continúa con allanamientos, una medida judicial que autoriza el ingreso a inmuebles para buscar pruebas o detener sospechosos.

Fuentes judiciales señalaron que también aguardan acceder a grabaciones de cámaras de vecinos que aún no pudieron ser relevadas y confían en que las imágenes permitan identificar a los autores del robo. Según las primeras descripciones, uno de los delincuentes sería más joven que los otros dos, aunque todos actuaron encapuchados para evitar ser reconocidos.