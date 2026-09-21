Violento robo en Caucete: golpearon a una mujer de 64 años y los atraparon cuando escapaban

Una mujer de 64 años fue víctima de un violento robo durante la tarde-noche del domingo en Caucete, cuando dos individuos ingresaron a su vivienda de calle Ignacio de la Roza, entre San Martín y Laprida, y la agredieron para concretar el asalto. Ambos sospechosos fueron detenidos poco después, uno de ellos cuando todavía se encontraba dentro del domicilio.

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El hecho comenzó a partir de un llamado que alertó a la Comisaría 9ª sobre la presencia de dos hombres que estarían intentando cometer un robo en el interior de una casa. Al llegar los efectivos, las policías que se encontraban en el lugar escucharon ruidos provenientes del interior de la vivienda.

Cuando intentaron ingresar, observaron salir a uno de los sospechosos. El joven intentó escapar, pero fue reducido dentro de la propiedad. El segundo acusado salió por el frente y emprendió la fuga, aunque fue alcanzado a pocos metros con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico Este .

La víctima relató a los policías que los dos hombres la interceptaron, intentaron encerrarla con llave y luego la tiraron al suelo. En medio del ataque, la golpearon en la cabeza con un elemento contundente y le provocaron un corte.

Personal del 107 trasladó a la mujer al hospital César Aguilar , donde recibió asistencia médica. Según la información aportada por la Policía, se encontraba consciente y en buen estado general, aunque presentaba la lesión producto de la agresión.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila que llevaba uno de los detenidos. En su interior encontraron una secadora de pelo, un par de zapatillas, un pantalón deportivo y una campera rompevientos. Además, entre las prendas llevaba distintos elementos de bijouterie, entre ellos cadenas, relojes, dijes y aritos.

Los detenidos fueron identificados como Ponce, de 29 años, y un adolescente de 17 años. De acuerdo con la información policial, ambos contarían con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y las personas.

El caso fue caratulado provisoriamente como robo simple agravado por la participación de un menor y lesiones leves en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia. Ambos quedaron alojados en la Comisaría 9ª de Caucete a disposición de la Justicia.