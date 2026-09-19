    • 19 de septiembre de 2026 - 14:39

    Tragedia en Caucete: el conductor del auto es un profesor condenado por abuso sexual

    César Oscar Alfredo Coria, de 42 años, conducía el Peugeot 207 que protagonizó el choque en el que murió Miguel Luján, de 23 años. En marzo había sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión por abuso sexual contra dos alumnas, aunque la sentencia no estaba firme.

    El conductor del auto de la tragedia de Caucete tiene una condena por abuso sexual.&nbsp;

    El conductor del auto de la tragedia de Caucete tiene una condena por abuso sexual. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia vial que este sábado terminó con la vida de Miguel Luján, de 23 años, en Caucete tiene como protagonista al conductor de un Peugeot 207 que ya había sido condenado este año por un delito sexual. Se trata de César Oscar Alfredo Coria, de 42 años, un profesor que en marzo recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por abuso sexual simple reiterado contra dos alumnas.

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    El siniestro ocurrió alrededor de las 8:59 en inmediaciones del barrio Enoé Mendoza. Según la información conocida hasta el momento, Luján circulaba en una motocicleta cuando impactó contra el Peugeot 207 conducido por Coria. El joven murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto.

    Cesar Coria (atr&aacute;s) con su abogado durante el juicio por abuso sexual en la que fue condenado.

    Cesar Coria (atrás) con su abogado durante el juicio por abuso sexual en la que fue condenado.

    Personal policial y de Criminalística intervino en la escena para reconstruir la mecánica del choque. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y las eventuales responsabilidades.

    Según la primera reconstrucción del hecho, liderada por el fiscal Sebastián Gómez, ambos vehículos, la moto y el auto, circulaban de norte a sur por la calle principal del barrio, la Difunta Correa. Aparentemente Coria, a bordo de su auto, se encontraba buscando un domicilio y en ese contexto, giró en U sin ver a la moto que venía atrás. Luján no pudo evitar el impacto, perdió el control de la moto y cayó al pavimento, muriendo como consecuencia de las graves lesiones originadas.

    La condena contra el profesor

    Coria había sido condenado el 13 de marzo de 2026 por la jueza Carolina Parra, luego de un juicio en el que fue declarado culpable de abuso sexual simple reiterado agravado por su condición de docente y por tener a su cargo la educación de las menores.

    Los hechos investigados habían ocurrido durante el primer semestre de 2024, cuando las víctimas tenían 11 y 12 años y asistían a una escuela de 25 de Mayo donde Coria dictaba la materia Agropecuaria.

    La zona del impacto.&nbsp;

    La zona del impacto.

    Según la acusación sostenida durante el juicio por el fiscal Raúl Iglesias y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, ambos de la UFI ANIVI, el docente habría obligado a las niñas a sentarse sobre su falda y realizado tocamientos. La Fiscalía también sostuvo que las amenazaba con bajarles las calificaciones o aplicarles sanciones disciplinarias si no accedían a sus pedidos.

    La Fiscalía había solicitado cinco años de prisión, pero la jueza finalmente impuso una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Sin embargo, la magistrada resolvió que Coria continuara en libertad hasta que la sentencia quedara firme, al considerar, entre otros aspectos, que había permanecido a disposición del proceso, no registraba antecedentes y tenía arraigo en la provincia.

    La moto en la que circulaba Luj&aacute;n.&nbsp;

    La moto en la que circulaba Luján.

    Ahora, seis meses después de aquella condena, el nombre de Coria vuelve a aparecer en una investigación judicial, esta vez por su participación como conductor en el siniestro vial que terminó con la muerte de Miguel Luján.

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