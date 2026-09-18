Hija del carnicero muerto en la Ruta 20: "No existen palabras suficientes para explicar el dolor que siento"

La muerte de Carlos Ariel Cortez , el carnicero de Caucete que falleció este jueves por la noche en un violento choque ocurrido sobre la Ruta 20 , generó conmoción entre familiares y allegados. En las últimas horas, su hija compartió un emotivo mensaje para despedir a su papá y recordar la persona que fue.

Identificaron al hombre que murió en el violento choque de la Ruta 20: era un conocido carnicero de Caucete

“Hoy me toca despedir a mi papá, una de las personas más importantes de mi vida. No existen palabras suficientes para explicar el dolor que siento al saber que ya no voy a poder abrazarte, escucharte ni compartir esos momentos con vos” , escribió la joven.

En su mensaje, destacó los recuerdos y enseñanzas que le dejó su padre, a quien describió como un hombre “trabajador, luchador y de corazón enorme”. También recordó la importancia que tenía la carnicería en su vida.

“Tu carnicería no era solamente tu trabajo: era parte de tu vida, de tu esfuerzo y de la persona que fuiste”, expresó. Además, señaló que muchas personas lo recordarán “detrás del mostrador, trabajando con dedicación y siempre dando lo mejor”.

Cortez tenía 55 años y era un vecino conocido en el ámbito comercial de Caucete. Murió anoche alrededor de las 22:15 , luego de protagonizar un choque a la altura del kilómetro 17 de la Ruta 20 , en 9 de Julio.

El fallecido.

Según la información incorporada a la investigación, el hombre circulaba de oeste a este al mando de un Renault 4, acompañado por Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años. En el mismo sentido avanzaba un Fiat Cronos, conducido por Cristian Luis Medina, de 40 años, integrante del Grupo GERAS de la Policía de San Juan.

Por causas que todavía son investigadas, ambos vehículos colisionaron violentamente. Como consecuencia del impacto, Cortez murió en el lugar, mientras que Rodríguez Guaquinchay y Medina fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson y se encontraban fuera de peligro, según las primeras informaciones.

Tras el siniestro, personal policial y de Criminalística realizó las pericias correspondientes para intentar determinar cómo ocurrió el choque. El cuerpo de Cortez fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

La despedida de su hija

En el final de su mensaje, la hija de Cortez agradeció a su padre por todo lo que hizo por su familia y por los momentos compartidos.

“Papá, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por tus sacrificios y por cada momento compartido. Aunque hoy te toque partir, vas a seguir viviendo en nuestros recuerdos y en nuestros corazones”, escribió.

“Descansá en paz, papá. Te voy a extrañar toda mi vida. Hasta siempre, mi querido papá”, concluyó.