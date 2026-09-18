Esquivó un corte y embistió controles policiales: terminó detenido tras una cinematográfica persecución

Un hombre de 25 años fue detenido tras una extensa fuga a bordo de un Renault 19 , luego de ignorar varios cortes policiales montados por un siniestro vial y realizar maniobras que pusieron en riesgo a los efectivos que intentaban detenerlo.

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El episodio ocurrió alrededor de las 23:40 horas y tuvo distintos escenarios en los departamentos 9 de Julio y Rawson . El detenido fue identificado como Espejo Vega , quien quedó vinculado a una causa por Resistencia a la Autoridad , con intervención de la UFI Flagrancia .

Todo comenzó cuando dos efectivos de la Dirección de Planificación y Coordinación de Seguridad Vial realizaban un corte provisorio sobre Ruta 20 y calle Zapata, debido a un accidente de tránsito . En ese momento, recibieron el aviso de que un vehículo había ignorado otro desvío instalado en Ruta 20 y calle La Plata .

Personal de Criminalística y de la Comisaría 31ª intentó interceptar al conductor, pero este habría realizado maniobras peligrosas, impactado elementos de señalización y continuado la marcha hacia el oeste por la Ruta 20 .

La persecución continuó cuando, al advertir la presencia de los uniformados, el conductor retrocedió y tomó por Callejón Balmaceda hacia el sur . Luego llegó hasta inmediaciones del Depósito Judicial de 9 de Julio , donde personal encargado de la custodia también intentó detenerlo.

Según la reseña policial, el conductor dirigió el automóvil hacia los efectivos y logró continuar la fuga por Callejón Proyectada N°1 hacia el oeste. Desde allí retomó calle Zapata hacia el sur y posteriormente tomó la Ruta Provincial 155, donde mantuvo una velocidad considerada peligrosa.

La huida siguió hasta que el Renault 19 se encontró de frente con personal motorizado de la Unidad Operativa Medanito. De acuerdo con la Policía, el conductor realizó otra maniobra brusca con la intención de evadir a los uniformados y continuó su recorrido.

Finalmente, los efectivos montaron un operativo cerrojo en Médano de Oro, con participación de personal de la Subcomisaría Médano de Oro y otros móviles policiales.

La maniobra permitió interceptar el Renault 19 en Ruta Provincial 155 y calle Ramón Franco, donde los policías lograron aprehender a Espejo Vega.

El automóvil quedó secuestrado y el joven fue trasladado para quedar a disposición de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes por el hecho.