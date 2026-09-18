    • 18 de septiembre de 2026 - 08:36

    Tragedia en la ruta: identificaron a las 3 víctimas fatales

    Un choque frontal en la Ruta 2 dejó tres muertos.

    Tragedia en la ruta: identificaron a las 3 víctimas fatales

    Tragedia en la ruta: identificaron a las 3 víctimas fatales

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    Tres personas murieron este jueves por la tarde tras un choque frontal entre dos vehículos ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1225, entre las localidades correntinas de Villa Olivari e Ituzaingó.

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    El accidente ocurrió pasadas las 13 y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron la colisión.

    En el Chevrolet Meriva viajaba Rafael Domínguez, de 78 años, oriundo de Berón de Astrada, Corrientes. En tanto, el Chevrolet Cruze era conducido por Diego Almada, de 46 años, quien viajaba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 26. Ambos eran oriundos de Entre Ríos: Almada tenía domicilio en Cerrito y Marioni, en Hernandarias.

    Los tres ocupantes de los vehículos murieron como consecuencia del fuerte impacto.

    Las pericias buscan determinar cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.

    Cómo fue el accidente en la Ruta 12

    Luego de recibir el alerta, efectivos de la Comisaría de Distrito Villa Olivari se trasladaron hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones y los peritajes correspondientes.

    También trabajaron en el operativo agentes de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

    Investigan las causas del choque

    Hasta el momento, no se informó qué provocó que los dos vehículos chocaran de frente. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente permanecen bajo investigación.

    Los peritajes serán determinantes para reconstruir la mecánica del choque y establecer cómo se produjo la colisión que terminó con la vida de las tres personas.

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