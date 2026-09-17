Tragedia: murió la periodista Eliana Moreno

Una cobertura periodística terminó en tragedia este martes en Los Ángeles . El helicóptero NewsChopper4, operado por la empresa Angel City Air para NBC4 Los Ángeles y Telemundo 52 , se estrelló alrededor de las 19 horas en el bloque 9100 de North Mason Avenue, en el barrio de Chatsworth, en el Valle de San Fernando.

La aeronave cubría un accidente previo entre una camioneta y un autobús en la zona cuando cayó entre dos locales comerciales y se incendió de inmediato. Tres personas murieron y una cuarta fue hospitalizada.

Las víctimas a bordo fueron identificadas por NBC4 como la periodista Eliana Moreno , de 38 años, y el piloto George Marciniw . Una tercera persona que se encontraba en tierra también perdió la vida al impactar la aeronave.

Imágenes aéreas capturadas por otros helicópteros de medios que cubrían el mismo accidente de tránsito mostraron un incendio considerable entre los locales comerciales, con los rotores y la cola del NewsChopper4 destrozados entre las llamas.

Moreno tenía una trayectoria de 16 años en medios de comunicación del sur de California. Nacida en el condado de Orange, era graduada de Chapman University en Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas.

Se incorporó en 2010 al equipo aéreo de Angel City Air y durante años reportó desde el helicóptero para coberturas de emergencia, persecuciones policiales, incendios y accidentes, tanto para la audiencia en inglés de NBC4 Los Ángeles como para el público hispano de Telemundo 52.

En Instagram era conocida como "Eli in the Heli", un alias que reflejaba su identidad profesional más profunda: la de la reportera que vivía y trabajaba desde el aire sobre Los Ángeles.

Marciniw y Moreno habían comenzado a volar juntos en 2023 y construyeron una relación de trabajo que también se reflejaba en sus redes sociales. El piloto solía publicar imágenes aéreas que ella tomaba durante los vuelos.

Quién era Eliana Moreno: 16 años de cobertura aérea en Los Ángeles

En julio pasado, el Aeropuerto Whiteman la había agradecido públicamente por su cobertura en tiempo real de incendios forestales, destacando que sus imágenes "muestran la escala, la propagación, la velocidad y, lo más importante, cómo los bomberos trabajan para contenerlos". Esa capacidad para transmitir emergencias desde el aire con precisión y en directo la convirtió en una de las voces más reconocibles de la cobertura aérea en el sur de California.

La tragedia golpea a la familia de Telemundo apenas semanas después de que un alto ejecutivo cubanoamericano de la cadena falleciera al caer su helicóptero en Kenia. La coincidencia de dos muertes en helicóptero vinculadas a la misma empresa en tan poco tiempo generó conmoción en el mundo periodístico de los medios hispanos en Estados Unidos.

Las condolencias llegaron desde todos los rincones de la industria. Colegas, testigos y seguidores de Moreno inundaron las redes con mensajes de despedida que destacaban su profesionalismo, su energía y el rol que ocupaba en la vida informativa de una ciudad tan compleja como Los Ángeles.

Para los millones de hispanohablantes que la veían cada noche en Telemundo 52, era una voz familiar que les contaba desde arriba lo que ocurría en las calles de su ciudad.