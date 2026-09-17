Policía baleada en la Comisaría 34°: el acusado prestó el arma y se la devolvieron cargada

E l disparo que hirió a una policía dentro de la Comisaría 34° de La Bebida comenzó a ser investigado judicialmente con una imputación contra su compañero, Cristian Exequiel Albarracín. El efectivo quedó acusado de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público , en concurso ideal y en carácter de autor.

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El policía estuvo detenido por tres días y recuperó la libertad tras ser imputado. Deberá cumplir una serie de reglas como comparecer a una comisaría y someterse a la investigación. En su defensa estuvo el doctor Gastón Alberto Gil. El juez que presidió la audiencia fue Federico Rodríguez.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Facundo Romero, durante la audiencia, el hecho ocurrió el 14 de septiembre, alrededor de las 10.15 , en la sala principal de la dependencia. En ese momento había seis funcionarios policiales en el lugar y Mariana Sol Jofré se encontraba sentada frente a una computadora realizando tareas administrativas.

La fiscalía sostuvo que Albarracín se colocó detrás de Jofré, tomó su arma reglamentaria y la manipuló , momento en el que se produjo el disparo. La bala impactó en la zona lumbar izquierda de la mujer y quedó alojada en su cuerpo, sin orificio de salida.

Uno de los elementos que tomó especial relevancia durante la audiencia fue el estado en que se encontraba la pistola. De acuerdo con el testimonio incorporado por los investigadores, antes del episodio Albarracín había prestado su arma a su compañero Leandro Exequiel Castro durante una comisión policial en el barrio Nuevo Cuyo, donde debían intervenir por una persona que supuestamente amenazaba a vecinos con un arma de fuego.

Siempre según la acusación, Castro cargó la pistola durante el procedimiento y, una vez finalizada la intervención, se la devolvió a Albarracín cargada. Posteriormente, ya en la comisaría, ocurrió el disparo que lesionó a Jofré.

La fiscalía aclaró que, por el momento, considera que se trató de un disparo accidental, aunque atribuye el episodio a una presunta conducta negligente o imprudente. También señaló que hay funcionarios policiales que presenciaron la secuencia y una cámara de seguridad que registró el momento, aunque durante la audiencia se discutió que el video todavía no había sido incorporado formalmente a la investigación mediante la correspondiente cadena de custodia.

La Comisaría 34° el día del hecho.

Entre los elementos mencionados aparecen entrevistas a policías que estuvieron en el lugar, actas vinculadas al secuestro y peritaje del arma y registros de las cámaras de seguridad.

Respecto de Jofré, el informe médico indicó que sufrió una herida de arma de fuego a corta distancia, con fractura de la apófisis transversal de L4. Se encontraba hemodinámicamente estable y presentaba una leve impotencia funcional. El informe estimó 35 días de incapacidad.

La investigación continuará en etapa preparatoria para determinar con precisión cómo se produjo el disparo y las responsabilidades que pudieran corresponder.