    • 17 de septiembre de 2026 - 10:58

    Megaoperativo por camionetas robadas: más de 100 allanamientos y más de 20 detenidos

    Los procedimientos se desplegaron en Córdoba y Tucumán contra organizaciones dedicadas al robo de vehículos. Investigan una estructura que utilizaba tecnología para sustraer camionetas y trasladarlas entre provincias e incluso hacia Bolivia.

    El megaoperativo incluyó más de 100 allanamientos, detenciones y el secuestro de armas, vehículos y autopartes.

    El megaoperativo incluyó más de 100 allanamientos, detenciones y el secuestro de armas, vehículos y autopartes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un megaoperativo contra el robo de vehículos sacudió este jueves a Córdoba y Tucumán, con más de 100 allanamientos, numerosos detenidos y el secuestro de armas, camionetas y autopartes. Las investigaciones apuntan a organizaciones que sustraían vehículos para trasladarlos a otras provincias, comercializarlos ilegalmente o utilizarlos para cometer otros delitos.

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    El primer balance difundido por la Policía de Córdoba daba cuenta de 21 personas detenidas en los procedimientos desarrollados en la capital provincial y distintas localidades del interior. Además, fueron secuestradas seis armas de fuego de distintos calibres, vehículos, camionetas, autopartes y otros elementos considerados de interés para las causas.

    Del despliegue participaron efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales, unidades especiales, el ETER, la División Aeropolicial, Gendarmería Nacional y fuerzas de otras provincias. En las causas intervienen tres fiscalías cordobesas y una de Tucumán.

    Las cifras continuaban actualizándose durante la mañana. Medios cordobeses informaron posteriormente que el número de detenidos había aumentado mientras seguían los procedimientos, por lo que el balance definitivo permanecía sujeto al cierre de los operativos.

    Camionetas robadas y una conexión entre Córdoba y Tucumán

    Una de las investigaciones que confluyeron en el operativo tiene su origen en Tucumán y lleva nueve meses de trabajo. Está encabezada por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscala Alejandra Navarro, junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y efectivos cordobeses.

    En esa provincia fueron detenidos tres sospechosos, dos hombres y una mujer, durante procedimientos realizados en los barrios El Salvador y Oeste III. A su vez, 14 de los allanamientos practicados en Córdoba estaban directamente vinculados con este expediente, mientras se buscaba a otros integrantes de la presunta organización.

    La pesquisa se concentra especialmente en robos de Toyota Hilux y SW4. Según la hipótesis de los investigadores, integrantes radicados en Córdoba aportaban tecnología y dispositivos para vulnerar los sistemas de seguridad, abrir las camionetas y ponerlas en marcha, mientras que el grupo asentado en Tucumán habría tenido a su cargo la recepción y logística posterior.

    Los investigadores también detectaron una dinámica interprovincial: sospechosos de Córdoba viajaban a Tucumán para sustraer camionetas con apoyo local y personas tucumanas se trasladaban hacia Córdoba para participar de maniobras similares. Los robos se habrían cometido principalmente sobre vehículos estacionados y mediante sistemas tecnológicos, sin necesidad de ejercer violencia directa contra sus propietarios.

    La ruta que llegaba hasta Bolivia

    La investigación tucumana incorporó además una hipótesis de mayor alcance. Parte de las camionetas robadas habrían sido trasladadas hacia el norte del país con destino a Bolivia, donde podían ser comercializadas en el mercado ilegal o, según la pesquisa judicial, utilizadas como moneda de intercambio por drogas.

    En Córdoba, paralelamente, se investigan mecanismos para alterar números de chasis y motor, utilizar documentación apócrifa, desarmar vehículos para vender sus piezas o poner nuevamente las unidades en circulación. Otras camionetas habrían sido trasladadas a distintas provincias para su comercialización o para ser utilizadas en nuevos delitos.

    El operativo de este jueves reúne así distintas investigaciones por robo de automotores, por lo que no todos los más de 100 allanamientos corresponden exclusivamente a una misma organización. Lo que sí quedó bajo análisis judicial es la conexión entre estructuras que operaban en Córdoba y Tucumán y el circuito utilizado para mover los vehículos robados fuera de sus lugares de origen.

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