[VIDEO] Robaron un auto, escaparon a toda velocidad y chocaron contra un patrullero: todos son menores

Una violenta secuencia terminó con cuatro menores detenidos tras una persecución policial en San Justo , partido de La Matanza. Los adolescentes habían robado un Peugeot 207 a una mujer de 38 años y escaparon a toda velocidad hasta que perdieron el control del vehículo y chocaron durante el operativo desplegado para atraparlos.

Una mujer murió tras volcar el auto en el que viajaba con su familia

Encontraron sin ruedas un auto que habían robado horas antes en Capital

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, cuando la víctima circulaba en su Peugeot 207 bordó por inmediaciones de las calles Inclán y Ombú. De acuerdo con la denuncia, fue interceptada por un grupo que rodeó el auto, la golpeó y la amenazó con utilizar un arma para obligarla a bajar. Luego escaparon con el vehículo.

La situación fue advertida por policías que participaban de un operativo de saturación en la zona. A partir de allí se implementó un operativo cerrojo y comenzó una persecución por distintas calles de San Justo, con participación del Comando Norte, la comisaría local y efectivos de la Policía Local.

ROBARON UN AUTO Y EN MEDIO DE UNA PERSECUCIÓN CHOCARON: ERAN TODOS MENORES - Fue en San Justo. - Tienen entre 14 y 16 años y quedaron alojados y detenidos en Institutos. pic.twitter.com/Y7tviMVAqj

El choque que terminó con la fuga

La persecución finalizó en inmediaciones de Bermejo y Gavilán, donde los ocupantes del Peugeot perdieron el control durante la fuga y chocaron. Allí fueron interceptados por efectivos del Comando Norte y del Grupo Táctico Operativo.

Los cuatro aprehendidos tienen entre 14 y 16 años: dos de ellos tienen 14, otro 15 y el restante 16. Como consecuencia del impacto, tres tuvieron que ser trasladados a distintos centros de salud para recibir atención por los golpes sufridos.

Tras las detenciones, la Policía recuperó el vehículo robado y también encontró las pertenencias de la víctima, entre ellas su cartera, dinero y teléfono celular. Además, durante el procedimiento fueron secuestrados dos pasamontañas que habrían sido utilizados durante el asalto.

La causa fue caratulada como robo agravado de automotor por ser cometido en poblado y en banda, bajo la modalidad conocida como “robo piraña”. La investigación quedó en manos de la UFI de Menores N°2 de La Matanza.