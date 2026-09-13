Encontraron sin ruedas un auto que habían robado horas antes en Capital

El auto había sido sustraído durante la madrugada y fue localizado por personal del Comando Norte en un callejón de calle Salta, en el norte de Capital.

Un auto Fiat Palio que había sido robado durante la madrugada fue encontrado este domingo por personal del Comando Norte en un sector del norte de Capital. El vehículo estaba sin ruedas y presentaba daños cuando los efectivos lo localizaron.

Robo de un auto en Capital El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:09, durante una recorrida por calle Salta hacia el norte. Al llegar a la zona de Mendoza Norte, los policías observaron un automóvil oscuro estacionado en un callejón ubicado al este de Salta.

Al acercarse, constataron que se trataba del mismo Fiat Palio que había sido denunciado como sustraído horas antes, en jurisdicción de la Comisaría 4ª, en una causa caratulada como hurto calificado.

El rodado se encontraba en malas condiciones: le habían retirado las ruedas, tenía dañada la ventanilla del conductor y la puerta del acompañante estaba abierta.

Los efectivos consultaron el dominio a través del operador del CISEM, quien confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro por hurto.