Caucete: detuvieron a un conocido delincuente tras una persecución a pie

Personal de la Brigada de Investigaciones Este apresó a un hombre de 34 años en Caucete, quien intentó escapar a pie tras ser descubierto en la vía pública. Estaba prófugo por violar el régimen de salidas transitorias y fue alojado en el Servicio Penitenciario.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones Este detuvieron a un hombre de 34 años, ampliamente conocido en el ámbito delictivo de la zona, sobre el cual pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia provincial.

El procedimiento se concretó en pleno centro de Caucete, cuando personal policial realizaba tareas de prevención y patrullaje por inmediaciones de calle Fray Justo Santa María de Oro y Diagonal Sarmiento.

Intento de fuga y captura Al divisar a los uniformados, el sospechoso identificado como J. Tello intentó eludir el control y se dio a la fuga a pie, lo que desató una breve persecución por las calles cauceteras que culminó con su rápida aprehensión a pocos metros del lugar.

De acuerdo con la información oficial, el aprehendido era intensamente buscado por registrar graves incumplimientos en el beneficio de salidas transitorias que le había otorgado la Justicia, motivo por el cual el Juzgado de Ejecución Penal había librado la orden de captura.